https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899624719.html
Киев потерял 430 военных на Донецком направлении
Киев потерял 430 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.09.2023
Киев потерял 430 военных на Донецком направлении
На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли около 430 военнослужащих, российскими подразделениями отбиты семь атак противника, сообщили в субботу в РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:02
2023-09-30T14:02
2023-09-30T14:23
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли около 430 военнослужащих, российскими подразделениями отбиты семь атак противника, сообщили в субботу в Минобороны.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка и Курдюмовка."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял 430 военных на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении