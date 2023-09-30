https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899624719.html

Киев потерял 430 военных на Донецком направлении

Киев потерял 430 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 30.09.2023

Киев потерял 430 военных на Донецком направлении

На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли около 430 военнослужащих, российскими подразделениями отбиты семь атак противника, сообщили в субботу в РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:02

2023-09-30T14:02

2023-09-30T14:23

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины за сутки потеряли около 430 военнослужащих, российскими подразделениями отбиты семь атак противника, сообщили в субботу в Минобороны.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка и Курдюмовка."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230930/pvo-1899626776.html

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Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность