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Группировка "Восток" поразила пункты дислокации бригад ВСУ
Группировка "Восток" поразила пункты дислокации бригад ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
Группировка "Восток" поразила пункты дислокации бригад ВСУ
Российская группировка войск "Восток" поразила семь пунктов временной дислокации украинских бригад на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:03
2023-09-30T05:03
2023-09-30T08:40
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" поразила семь пунктов временной дислокации украинских бригад на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов."Поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке", — уточнил офицер. Кроме того, добавил Чехов, российские войска нанесли комплексное огневое поражение по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы противника в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя, уничтожив пять складов боеприпасов, автомобильную технику и боевиков ВСУ.По словам собеседника агентства, на этом же направлении подразделения группировки отразили три атаки противника в направлении Приютного. Также они пресекли выдвижение группы пехоты ВСУ в районе Старомайорского. В результате украинские войска отступили, понеся потери, уточнил начальник пресс-центра.Помимо этого, в районах Новомихайловки, Владимировки, Веселого Гая, Великой Новоселки и Ровнополя российские военные уничтожили буксируемую гаубицу M777, три артиллерийских орудия Д-20 и три минометных расчета, в том числе кочующий миномет на пикапе, заключил офицер.
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старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" поразила пункты дислокации бригад ВСУ
МО: группировка "Восток" поразила семь пунктов дислокации украинских бригад
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" поразила семь пунктов временной дислокации украинских бригад на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.
"Поражены четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке", — уточнил офицер.
Кроме того, добавил Чехов, российские войска нанесли комплексное огневое поражение по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы противника в районах Урожайного, Старомайорского
и Златополя, уничтожив пять складов боеприпасов, автомобильную технику и боевиков ВСУ
.
По словам собеседника агентства, на этом же направлении подразделения группировки отразили три атаки противника в направлении Приютного. Также они пресекли выдвижение группы пехоты ВСУ в районе Старомайорского. В результате украинские войска отступили, понеся потери, уточнил начальник пресс-центра.
Помимо этого, в районах Новомихайловки, Владимировки, Веселого Гая, Великой Новоселки и Ровнополя российские военные уничтожили буксируемую гаубицу M777, три артиллерийских орудия Д-20 и три минометных расчета, в том числе кочующий миномет на пикапе, заключил офицер.
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