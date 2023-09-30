https://ria.ru/20230930/sotrudnichestvo-1899635106.html

Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества

Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества - РИА Новости, 30.09.2023

Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:44

2023-09-30T15:44

2023-09-30T16:03

куба

михаил мишустин

россия

экономика

правительство рф

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с Кубинской стороной, о подписании программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между правительством РФ и правительством республики Куба на период 2023 - 2030 годов", - говорится в сообщении.Подписать программу от имени российского кабмина поручено зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, добавляется в документе.

https://ria.ru/20230930/sotrudnichestvo-1899629681.html

куба

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, михаил мишустин, россия, экономика, правительство рф, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)