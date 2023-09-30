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Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества - РИА Новости, 30.09.2023
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15:44 30.09.2023 (обновлено: 16:03 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/sotrudnichestvo-1899635106.html
Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества
Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества - РИА Новости, 30.09.2023
Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:44
2023-09-30T16:03
куба
михаил мишустин
россия
экономика
правительство рф
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с Кубинской стороной, о подписании программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между правительством РФ и правительством республики Куба на период 2023 - 2030 годов", - говорится в сообщении.Подписать программу от имени российского кабмина поручено зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, добавляется в документе.
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куба, михаил мишустин, россия, экономика, правительство рф, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Куба, Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Правительство РФ, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил подписать согласованную с Кубой программу сотрудничества

Правительство одобрило программу торгово-экономического сотрудничества с Кубой

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подписать с Кубой согласованную программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023-2030 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с Кубинской стороной, о подписании программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между правительством РФ и правительством республики Куба на период 2023 - 2030 годов", - говорится в сообщении.
Подписать программу от имени российского кабмина поручено зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, добавляется в документе.
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КубаМихаил МишустинРоссияЭкономикаПравительство РФДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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