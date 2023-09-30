Патриарх Кирилл выразил соболезнования премьеру Пакистана из-за терактов
Патриарх Кирилл соболезнует премьеру Пакистана из-за гибели людей при терактах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Исламской Республики Пакистан Анвару уль-хак Какару в связи с гибелью людей из-за террористических актов в мечетях в городе Мастунге в Белуджистане и в городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает сайт Московской патриархии.
В пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел у мечети, где люди собирались отметить Мавлид - день рождения исламского пророка Мухаммеда. Также в пятницу произошел взрыв в мечети при полицейском участке на севере Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, четыре человека погибли, 12 пострадали.
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"Ваше Превосходительство, уважаемый господин премьер-министр! Глубокой скорбью в моем сердце отозвалась весть о террористических актах: взрывах в мечетях в г. Мастунге в Белуджистане и в г. Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате страшных злодеяний погибли и пострадали десятки мирных людей, собравшихся для молитвы", - говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что искренне сопереживает всем, кого коснулось это несчастье.
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"Желаю скорейшего выздоровления раненым, крепости сил и утешения родным и близким скончавшихся, а пакистанскому народу - мужества и сплоченности в постигшем испытании", - заключил патриарх Кирилл.
Ранее соболезнования народу Пакистана выразили представители мусульманских духовных управлений – первый зампред Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов, руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.