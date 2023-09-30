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Патриарх Кирилл выразил соболезнования премьеру Пакистана из-за терактов - РИА Новости, 30.09.2023
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Религия
 
15:29 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/sobolekhzovaniya-1899633541.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования премьеру Пакистана из-за терактов
Патриарх Кирилл выразил соболезнования премьеру Пакистана из-за терактов - РИА Новости, 30.09.2023
Патриарх Кирилл выразил соболезнования премьеру Пакистана из-за терактов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Исламской Республики Пакистан Анвару уль-хак Какару в связи с гибелью людей из-за РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:29
2023-09-30T15:29
религия
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рушан аббясов
альбир крганов
московская патриархия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Исламской Республики Пакистан Анвару уль-хак Какару в связи с гибелью людей из-за террористических актов в мечетях в городе Мастунге в Белуджистане и в городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает сайт Московской патриархии. В пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел у мечети, где люди собирались отметить Мавлид - день рождения исламского пророка Мухаммеда. Также в пятницу произошел взрыв в мечети при полицейском участке на севере Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, четыре человека погибли, 12 пострадали. "Ваше Превосходительство, уважаемый господин премьер-министр! Глубокой скорбью в моем сердце отозвалась весть о террористических актах: взрывах в мечетях в г. Мастунге в Белуджистане и в г. Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате страшных злодеяний погибли и пострадали десятки мирных людей, собравшихся для молитвы", - говорится в сообщении. Патриарх Кирилл подчеркнул, что искренне сопереживает всем, кого коснулось это несчастье. "Желаю скорейшего выздоровления раненым, крепости сил и утешения родным и близким скончавшихся, а пакистанскому народу - мужества и сплоченности в постигшем испытании", - заключил патриарх Кирилл. Ранее соболезнования народу Пакистана выразили представители мусульманских духовных управлений – первый зампред Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов, руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.
https://ria.ru/20230929/putin-1899493155.html
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
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пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва, патриарх кирилл (владимир гундяев), рушан аббясов, альбир крганов, московская патриархия, geo, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Пакистан, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Рушан Аббясов, Альбир Крганов, Московская Патриархия, Geo, Следственный комитет России (СК РФ)
Патриарх Кирилл выразил соболезнования премьеру Пакистана из-за терактов

Патриарх Кирилл соболезнует премьеру Пакистана из-за гибели людей при терактах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования премьер-министру Исламской Республики Пакистан Анвару уль-хак Какару в связи с гибелью людей из-за террористических актов в мечетях в городе Мастунге в Белуджистане и в городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает сайт Московской патриархии.
В пятницу газета Dawn сообщала о 52 погибших и более 50 пострадавших при взрыве рядом с мечетью в городе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан на западе страны. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал Geo сообщал, что взрыв произошел у мечети, где люди собирались отметить Мавлид - день рождения исламского пророка Мухаммеда. Также в пятницу произошел взрыв в мечети при полицейском участке на севере Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, четыре человека погибли, 12 пострадали.
«
"Ваше Превосходительство, уважаемый господин премьер-министр! Глубокой скорбью в моем сердце отозвалась весть о террористических актах: взрывах в мечетях в г. Мастунге в Белуджистане и в г. Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате страшных злодеяний погибли и пострадали десятки мирных людей, собравшихся для молитвы", - говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что искренне сопереживает всем, кого коснулось это несчастье.
«
"Желаю скорейшего выздоровления раненым, крепости сил и утешения родным и близким скончавшихся, а пакистанскому народу - мужества и сплоченности в постигшем испытании", - заключил патриарх Кирилл.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Путин выразил соболезнования властям Пакистана из-за теракта в Белуджистане
Вчера, 16:18
Ранее соболезнования народу Пакистана выразили представители мусульманских духовных управлений – первый зампред Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов, руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.
 
РелигияПакистанБелуджистанХайбер-ПахтунхваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Рушан АббясовАльбир КргановМосковская ПатриархияGeoСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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