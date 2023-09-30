https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899642287.html

В Словакии продлили мораторий на агитацию на выборах

В Словакии продлили мораторий на агитацию на выборах - РИА Новости, 30.09.2023

В Словакии продлили мораторий на агитацию на выборах

Мораторий на агитацию на внеочередных выборах в Словакии продлен на 40 минут из-за того, что в Братиславе член избирательной комиссии упал в обморок и один... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:50

2023-09-30T16:50

2023-09-30T16:50

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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Мораторий на агитацию на внеочередных выборах в Словакии продлен на 40 минут из-за того, что в Братиславе член избирательной комиссии упал в обморок и один участок был некоторое время закрыт, сообщило издание sme.sk со ссылкой на МВД республики.Мораторий на предвыборную агитацию перед выборами в парламент Словакии вступил в силу 28 сентября и должен был закончиться в день голосования одновременно с закрытием избирательных участков в 22.00 (23.00 мск). Во время моратория запрещено вести предвыборную кампанию, публиковать результаты опросов общественного мнения, также запрещено размещать в СМИ информацию о партиях, принимающих участие в выборах. "Мораторий на агитацию, который должен был закончиться в 22.00 (23.00 мск) с закрытием избирательных участков, продлевается минимум на 40 минут", - сообщило издание. По данным ведомства, на одном из участков в Братиславе упал в обморок член избирательной комиссии, участок потребовалось временно закрыть. Из-за этого время работы данного участка будет продлено на 40 минут, а мораторий придется продлить по всей стране. Голосование на внеочередных выборах в парламент Словакии стартовало в субботу в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск). Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы. К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Главным фаворитом является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. У его партии высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas, вероятнее всего, не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html

https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899615039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, братислава, украина, петер пеллегрини, роберт фицо