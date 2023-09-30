https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html

Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета

Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 30.09.2023

Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета

Глава Словакии Зузана Чапутова с опозданием проголосовала на выборах из-за того, что ее службе безопасности было необходимо установить, кому принадлежит рюкзак, РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:26

2023-09-30T13:26

2023-09-30T13:26

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Словакии Зузана Чапутова с опозданием проголосовала на выборах из-за того, что ее службе безопасности было необходимо установить, кому принадлежит рюкзак, оставленный на избирательном участке, сообщил в субботу портал tvnoviny.sk. Голосование на внеочередных выборах в парламент Словакии стартовало в субботу в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск). "Президент Словакии Зузана Чапутова проголосовала с большим опозданием. Глава государства должна была проголосовать в 10.30 (11.30 мск), но сделала это на час позже, так как служба безопасности устанавливала, кому принадлежит подозрительный рюкзак, оставленный у избирательного участка, где Чапутова должна была голосовать", - говорится в сообщении издания. Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы. К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Главным лидером является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. Его партия имеет высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas вероятнее всего не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899615039.html

https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия