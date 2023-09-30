https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html
Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета
Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 30.09.2023
Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета
Глава Словакии Зузана Чапутова с опозданием проголосовала на выборах из-за того, что ее службе безопасности было необходимо установить, кому принадлежит рюкзак, РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:26
2023-09-30T13:26
2023-09-30T13:26
в мире
словакия
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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Словакии Зузана Чапутова с опозданием проголосовала на выборах из-за того, что ее службе безопасности было необходимо установить, кому принадлежит рюкзак, оставленный на избирательном участке, сообщил в субботу портал tvnoviny.sk. Голосование на внеочередных выборах в парламент Словакии стартовало в субботу в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск). "Президент Словакии Зузана Чапутова проголосовала с большим опозданием. Глава государства должна была проголосовать в 10.30 (11.30 мск), но сделала это на час позже, так как служба безопасности устанавливала, кому принадлежит подозрительный рюкзак, оставленный у избирательного участка, где Чапутова должна была голосовать", - говорится в сообщении издания. Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы. К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Главным лидером является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. Его партия имеет высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas вероятнее всего не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899615039.html
https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета
Голосование главы Словакии задержалось из-за подозрительного рюкзака на участке
БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости.
Глава Словакии Зузана Чапутова с опозданием проголосовала на выборах из-за того, что ее службе безопасности было необходимо установить, кому принадлежит рюкзак, оставленный на избирательном участке, сообщил в субботу портал tvnoviny.sk
.
Голосование на внеочередных выборах в парламент Словакии стартовало в субботу в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск).
"Президент Словакии Зузана Чапутова проголосовала с большим опозданием. Глава государства должна была проголосовать в 10.30 (11.30 мск), но сделала это на час позже, так как служба безопасности устанавливала, кому принадлежит подозрительный рюкзак, оставленный у избирательного участка, где Чапутова должна была голосовать", - говорится в сообщении издания.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы.
Премьер Словакии забыл взять документы на выборы
К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Главным лидером является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо
, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины
.
Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини
. Его партия имеет высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas вероятнее всего не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
Процедура выборов в парламент Словакии