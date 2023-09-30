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Премьер Словакии забыл взять документы на выборы - РИА Новости, 30.09.2023
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12:27 30.09.2023 (обновлено: 13:51 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899615039.html
Премьер Словакии забыл взять документы на выборы
Премьер Словакии забыл взять документы на выборы - РИА Новости, 30.09.2023
Премьер Словакии забыл взять документы на выборы
Премьер-министр Словакии Людовит Одор забыл документ, удостоверяющий личность, необходимый для голосования на выборах в парламент, которые проходят сегодня в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:27
2023-09-30T13:51
в мире
словакия
украина
роберт фицо
петер пеллегрини
людовит одор
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БРАТИСЛАВА, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Людовит Одор забыл документ, удостоверяющий личность, необходимый для голосования на выборах в парламент, которые проходят сегодня в республике. "Я не дошел до места голосования, к счастью, я еще по пути вспомнил: ага, у меня нет удостоверения личности. Это может быть таким посылом для людей, что если премьер должен иметь при себе удостоверение личности, так все действительно должны иметь при себе этот документ, чтобы проголосовать. Конечно, это была моя человеческая ошибка", — сказал он журналистам с улыбкой. Премьеру Словакии пришлось вернуться за своим документом, после чего он проголосовал на внеочередных выборах в парламент республики. Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022-го коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочные парламентские выборы. К участию в выборах в Словакии допустили 24 партии и одну коалицию. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи. Главный лидер гонки — социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, ранее уже трижды занимавшего пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. Его партия имеет высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas, вероятнее всего, не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899614538.html
https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, петер пеллегрини, людовит одор
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Людовит Одор
Премьер Словакии забыл взять документы на выборы

Премьер Словакии забыл удостоверение личности, необходимое для голосования

© AP Photo / Petr David JosekПарламентские выборы в Словакии
Парламентские выборы в Словакии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Парламентские выборы в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Людовит Одор забыл документ, удостоверяющий личность, необходимый для голосования на выборах в парламент, которые проходят сегодня в республике.
«
"Я не дошел до места голосования, к счастью, я еще по пути вспомнил: ага, у меня нет удостоверения личности. Это может быть таким посылом для людей, что если премьер должен иметь при себе удостоверение личности, так все действительно должны иметь при себе этот документ, чтобы проголосовать. Конечно, это была моя человеческая ошибка", — сказал он журналистам с улыбкой.
Премьеру Словакии пришлось вернуться за своим документом, после чего он проголосовал на внеочередных выборах в парламент республики.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022-го коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочные парламентские выборы.
Избиратели заполняют свои бюллетени на избирательном участке в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Премьер Словакии рассказал о ситуации на выборах в стране
12:16
К участию в выборах в Словакии допустили 24 партии и одну коалицию. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи. Главный лидер гонки — социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, ранее уже трижды занимавшего пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины.
Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. Его партия имеет высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas, вероятнее всего, не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
Мужчина во время голосования на парламентских выборов в Словакии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Процедура выборов в парламент Словакии
01:52
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоПетер ПеллегриниЛюдовит Одор
 
 
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