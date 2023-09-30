https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899614538.html

Премьер Словакии рассказал о ситуации на выборах в стране

Премьер Словакии рассказал о ситуации на выборах в стране - РИА Новости, 30.09.2023

Премьер Словакии рассказал о ситуации на выборах в стране

Внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем, заявил в субботу премьер-министр Людовит Одор. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:16

2023-09-30T12:16

2023-09-30T12:16

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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Внеочередные выборы в парламент Словакии проходят без каких-либо проблем, заявил в субботу премьер-министр Людовит Одор. Голосование в Словакии стартовало в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск). "Пока могу сказать, что все идет без каких-либо проблем", - сказал Одор в субботу в эфире словацкого телеканала TA3. Он отметил, что это девятые парламентские выборы в Словакии, поэтому у республики есть достаточный опыт их проведения. Премьер выразил уверенность, что и в этот раз все пройдет стандартно. Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы. К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Главным лидером является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. Его партия имеет высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas вероятнее всего не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20230930/fitso-1899579497.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия