https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899590568.html

В Словакии начались выборы в парламент

В Словакии начались выборы в парламент - РИА Новости, 30.09.2023

В Словакии начались выборы в парламент

Избирательные участки открылись в Словакии для голосования на внеочередных выборах в парламент, сообщило в субботу МВД республики. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:21

2023-09-30T08:21

2023-09-30T09:19

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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Словакии для голосования на внеочередных выборах в парламент, сообщило в субботу МВД республики. К участию в выборах в Словакии допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. "Голосование начинается в 07.00 (08.00 мск) и продлится до 22.00 (23.00 мск)", - говорится в сообщении МВД республики. В Словакии, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, открыто 5996 избирательных участков. Проголосовать гражданам республики, которые находятся за пределами Словакии, можно было по почте. Такой возможностью воспользовалось рекордное число граждан Словакии - 58 779 человек. В 2020 году на выборах в парламент по почте проголосовали 48 925 словаков. Согласно данным большинства социологических опросов, фаворитом выборов является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросу, проведенному агентством Focus, партия Smer, даже одержав победу на выборах, может обеспечить себе лишь 33 места в парламенте. Фицо заявлял, что готов обсуждать формирование коалиции с партией Hlas, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. Глава партии Hlas ранее состоял в Smer, но вышел из нее после раскола и создал свою собственную социал-демократическую партию в 2020 году. По данным большинства опросов, Hlas может занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas вероятнее всего не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, по итогам выборов может возникнуть патовая ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать парламентские выборы. Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 года одна из партий покинула ряды правящей коалиции и та потеряла большинство в парламенте. Оппозиция в декабре 2022 года выразила недоверие кабмину теперь уже бывшего премьера Эдуарда Хегера. В качестве и.о. премьера Хегер безуспешно пытался собрать новый состав коалиции, но в итоге согласился с досрочными парламентскими выборами, его поддержала в этом и президент страны Зузана Чапутова.

https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html

https://ria.ru/20230930/fitso-1899579497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, петер пеллегрини, зузана чапутова, focus