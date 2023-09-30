https://ria.ru/20230930/shkola-1899643456.html

В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе

В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе - РИА Новости, 30.09.2023

В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе

Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту отравления детей в одной из школ подмосковного Клина, где накануне учащийся распылил перцовый баллончик,... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:55

2023-09-30T16:55

2023-09-30T16:55

происшествия

московская область (подмосковье)

клин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту отравления детей в одной из школ подмосковного Клина, где накануне учащийся распылил перцовый баллончик, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что 29 сентября ученик 8 класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо детей отравились. Им оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой. "По данному факту следственным отделом по Клин ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.

https://ria.ru/20230920/napadenie-1897594186.html

московская область (подмосковье)

клин

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), клин, россия