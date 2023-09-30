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В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе - РИА Новости, 30.09.2023
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16:55 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/shkola-1899643456.html
В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе
В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе - РИА Новости, 30.09.2023
В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе
Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту отравления детей в одной из школ подмосковного Клина, где накануне учащийся распылил перцовый баллончик,... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:55
2023-09-30T16:55
происшествия
московская область (подмосковье)
клин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту отравления детей в одной из школ подмосковного Клина, где накануне учащийся распылил перцовый баллончик, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что 29 сентября ученик 8 класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо детей отравились. Им оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой. "По данному факту следственным отделом по Клин ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.
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московская область (подмосковье)
клин
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происшествия, московская область (подмосковье), клин, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Клин, Россия
В Подмосковье завели дело после ЧП с перцовым баллончиком в школе

В Подмосковье завели дело после отравления школьников из-за перцового баллончика

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту отравления детей в одной из школ подмосковного Клина, где накануне учащийся распылил перцовый баллончик, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что 29 сентября ученик 8 класса одной из школ Клина хотел сорвать урок и распылил перцовый баллончик. Четверо детей отравились. Им оказали медпомощь в местной больнице и отпустили домой.
"По данному факту следственным отделом по Клин ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельств произошедшего. Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КлинРоссия
 
 
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