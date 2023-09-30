https://ria.ru/20230930/shatdaun-1899627542.html
Белый дом запустил отсчет до возможного "шатдауна"
Белый дом запустил отсчет до возможного "шатдауна" - РИА Новости, 30.09.2023
Белый дом запустил отсчет до возможного "шатдауна"
Белый дом в социальной сети X ведет отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:25
2023-09-30T14:25
2023-09-30T16:15
в мире
сша
мексика
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Белый дом в социальной сети X ведет отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. "Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы палаты приостановят деятельность правительства", — говорится в материале.Каждый час Белый дом публикует новый пост, где счетчик обновляется. "Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные предотвратить "шатдаун" и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год.Тем не менее, перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: этому препятствуют разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов заявили, что будут голосовать против его принятия до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.Ранее телеканал CNN сообщал, что сенат США завершил работу вечером в пятницу (ночью субботы мск), отложив на день голосование по проекту резолюции краткосрочного бюджета федерального правительства для предотвращения "шатдауна". Палата представителей США ранее отвергла не понравившийся Белому дому собственный законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства. Он был рассчитан до конца октября и предотвращал "шатдаун". Документ предлагал сократить расходы на 30 процентов по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом выделялись средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой и наем дополнительных сотрудников пограничной охраны. В свою очередь, в Белом доме предупреждали, что президент США Джо Байден применит право вето, если разработанный республиканцами законопроект принесут ему на подпись. Сам глава государства заявил, что потенциальный шатдаун может привести к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе. При этом он признал, что не знает, как его предотвратить.С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, требующее прекращения работы правительства в случае дефицита ассигнований, перебои в финансировании администрации происходили десять раз и длились от одного до 35 дней при администрации Дональда Трампа в 2018-2019 годах, случались они при Бараке Обаме и Билле Клинтоне.
https://ria.ru/20230929/shatdaun-1899569425.html
https://ria.ru/20230929/ssha-1899374844.html
https://ria.ru/20230929/biden-1899558915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, джо байден, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Мексика, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама
Белый дом запустил отсчет до возможного "шатдауна"
Белый дом ведет в соцсети X отсчет до возможного "шатдауна"
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Белый дом в социальной сети X
ведет отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США.
«
"Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы палаты приостановят деятельность правительства", — говорится в материале.
Каждый час Белый дом публикует новый пост, где счетчик обновляется.
"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные предотвратить "шатдаун" и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год.
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Тем не менее, перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: этому препятствуют разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.
Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов заявили, что будут голосовать против его принятия до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
Ранее телеканал CNN сообщал, что сенат США завершил работу вечером в пятницу (ночью субботы мск), отложив на день голосование по проекту резолюции краткосрочного бюджета федерального правительства для предотвращения "шатдауна".
Палата представителей США ранее отвергла не понравившийся Белому дому собственный законопроект о краткосрочном финансировании федерального правительства.
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Он был рассчитан до конца октября и предотвращал "шатдаун". Документ предлагал сократить расходы на 30 процентов по всем статьям, за исключением национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом выделялись средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой
и наем дополнительных сотрудников пограничной охраны.
В свою очередь, в Белом доме предупреждали, что президент США Джо Байден
применит право вето, если разработанный республиканцами законопроект принесут ему на подпись. Сам глава государства заявил, что потенциальный шатдаун может привести к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе. При этом он признал, что не знает, как его предотвратить.
С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, требующее прекращения работы правительства в случае дефицита ассигнований, перебои в финансировании администрации происходили десять раз и длились от одного до 35 дней при администрации Дональда Трампа
в 2018-2019 годах, случались они при Бараке Обаме
и Билле Клинтоне
.
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