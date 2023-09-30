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Сальдо заявил, что на него совершили не одну попытку покушения - РИА Новости, 30.09.2023
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13:19 30.09.2023 (обновлено: 13:20 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/saldo-1899620343.html
Сальдо заявил, что на него совершили не одну попытку покушения
Сальдо заявил, что на него совершили не одну попытку покушения - РИА Новости, 30.09.2023
Сальдо заявил, что на него совершили не одну попытку покушения
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него совершена не одна попытка покушения. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:19
2023-09-30T13:20
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него совершена не одна попытка покушения. "Покушение было не одно и большей частью они не имели успехов, сами же жители говорили, где заложены взрывные устройства. К сожалению, наши товарищи некоторые погибли и получили ранения от таких террористических актов", - сказал Сальдо в интервью телеканалу "Таврия". По его словам, одна из таких попыток достигла определенного успеха и была связана с отравлением боевым отравляющим веществом в августе прошлого года. "Я пробыл более двух недель между небом и землей, но потом открыл глаза и первый вопрос, который задал врачу: "Почему вы меня не разбудили?", - вспоминает Сальдо. Сальдо подчеркнул, что к тому покушению был причастен человек, с которым он многие годы работал и которому абсолютно доверял. "Ему удалось совершить отравление, которого я не ожидал", - подчеркнул Сальдо и добавил, что на данный момент злоумышленник так и не понес юридического наказания. Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230930/izmail-1899614744.html
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо заявил, что на него совершили не одну попытку покушения

Владимир Сальдо заявил, что на него было совершено несколько попыток покушения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на него совершена не одна попытка покушения.
"Покушение было не одно и большей частью они не имели успехов, сами же жители говорили, где заложены взрывные устройства. К сожалению, наши товарищи некоторые погибли и получили ранения от таких террористических актов", - сказал Сальдо в интервью телеканалу "Таврия".
По его словам, одна из таких попыток достигла определенного успеха и была связана с отравлением боевым отравляющим веществом в августе прошлого года.
"Я пробыл более двух недель между небом и землей, но потом открыл глаза и первый вопрос, который задал врачу: "Почему вы меня не разбудили?", - вспоминает Сальдо.
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Сальдо подчеркнул, что к тому покушению был причастен человек, с которым он многие годы работал и которому абсолютно доверял.
"Ему удалось совершить отравление, которого я не ожидал", - подчеркнул Сальдо и добавил, что на данный момент злоумышленник так и не понес юридического наказания.
Сальдо был срочно госпитализирован в начале августа прошлого года в связи с резким ухудшением здоровья. Он был перевезен в Крым, а затем в Москву, где проходил лечение в НИИ Склифосовского. В СК РФ позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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