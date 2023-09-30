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Турчак призвал поднять уровень жизни в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2023
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11:40 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/regiony-1899610752.html
Турчак призвал поднять уровень жизни в новых регионах
Турчак призвал поднять уровень жизни в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2023
Турчак призвал поднять уровень жизни в новых регионах
Важно поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:40
2023-09-30T11:40
общество
луганская народная республика
херсонская область
андрей турчак
россия
единая россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Важно поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. В своем Telegram-канале Турчак поздравил с первой годовщиной воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов важно. Но гораздо важнее то, что сегодня люди там знают, что они - это часть большой страны, чувствуют к себе внимание и видят заботу, не боятся говорить на родном русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей", - отметил он. По его словам, в новых регионах особенно заметны изменения, которые произошли за год. "Для их жителей многое происходит впервые. Впервые появляются меры социальной поддержки и адресной помощи, строятся и капитально ремонтируются школы, больницы, детские сады, приводятся в порядок дороги и дворы, парки, скверы, коммунальные объекты. Впервые за долгое время строится жилье", - подчеркнул Турчак. Кроме того, там восстанавливается промышленность и сельское хозяйство. "Происходят такие процессы, которых взрослые люди не видели десятилетиями, а дети - никогда", - добавил секретарь Генсовета партии "Единая Россия". Он указал, что жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья шли к воссоединению "долгих восемь лет", а а кто-то и все 30. "Сегодня мы вместе налаживаем мирную жизнь, строим планы на будущее. И обязательно их реализуем. Мы точно знаем, что наше дело правое!" - заявил Турчак.
https://ria.ru/20230930/volodin-1899599334.html
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общество, луганская народная республика, херсонская область , андрей турчак, россия, единая россия
Общество, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Андрей Турчак, Россия, Единая Россия
Турчак призвал поднять уровень жизни в новых регионах

Турчак: уровень жизни в новых регионах важно поднять до российских стандартов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Важно поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
В своем Telegram-канале Турчак поздравил с первой годовщиной воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
«
"Поднять уровень жизни в новых регионах до российских стандартов важно. Но гораздо важнее то, что сегодня люди там знают, что они - это часть большой страны, чувствуют к себе внимание и видят заботу, не боятся говорить на родном русском языке, ходить в православные храмы, чтить память героев Великой Отечественной войны, гордиться своей культурой и историей", - отметил он.
По его словам, в новых регионах особенно заметны изменения, которые произошли за год.
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"Для их жителей многое происходит впервые. Впервые появляются меры социальной поддержки и адресной помощи, строятся и капитально ремонтируются школы, больницы, детские сады, приводятся в порядок дороги и дворы, парки, скверы, коммунальные объекты. Впервые за долгое время строится жилье", - подчеркнул Турчак.
Кроме того, там восстанавливается промышленность и сельское хозяйство. "Происходят такие процессы, которых взрослые люди не видели десятилетиями, а дети - никогда", - добавил секретарь Генсовета партии "Единая Россия".
Он указал, что жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья шли к воссоединению "долгих восемь лет", а а кто-то и все 30.
"Сегодня мы вместе налаживаем мирную жизнь, строим планы на будущее. И обязательно их реализуем. Мы точно знаем, что наше дело правое!" - заявил Турчак.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьАндрей ТурчакРоссияЕдиная Россия
 
 
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