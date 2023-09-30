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Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов - РИА Новости, 30.09.2023
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00:13 30.09.2023 (обновлено: 00:15 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/regiony-1899574119.html
Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов
Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов - РИА Новости, 30.09.2023
Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов
Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пытались запугать, отнять право определять будущее, но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:13
2023-09-30T00:15
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
запорожская область
херсонская область
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пытались запугать, отнять право определять будущее, но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. "Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык, все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе", - сказал он в видеообращении. "Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость", - подчеркнул Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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донецкая народная республика
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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область , общество, видео
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область , Общество
Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пытались запугать, отнять право определять будущее, но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин.
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Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов

Путин: никто не был в силах сломить волю миллионов человек из новых регионов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пытались запугать, отнять право определять будущее, но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык, все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе", - сказал он в видеообращении.
"Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость", - подчеркнул Путин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЗапорожская областьХерсонская областьОбщество
 
 
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