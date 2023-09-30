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Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов

Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов - РИА Новости, 30.09.2023

Путин заявил о несломленной воле жителей новых регионов

Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пытались запугать, отнять право определять будущее, но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:13

2023-09-30T00:13

2023-09-30T00:15

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

запорожская область

херсонская область

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пытались запугать, отнять право определять будущее, но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. "Их пытались запугать, отнять право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять то, что дорого для каждого человека – культуру, традиции, родной язык, все то, что было ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили государственный переворот в Киеве в 2014 году, а затем развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе", - сказал он в видеообращении. "Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость", - подчеркнул Путин. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T00:13 true PT4M14S

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область , общество, видео