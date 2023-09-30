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Путин выразил поддержку помощи новым регионам России - РИА Новости, 30.09.2023
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00:10 30.09.2023 (обновлено: 00:16 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/regiony-1899573836.html
Путин выразил поддержку помощи новым регионам России
Путин выразил поддержку помощи новым регионам России - РИА Новости, 30.09.2023
Путин выразил поддержку помощи новым регионам России
Все регионы России оказывают помощь Донбассу и Новороссии, восстанавливая инфраструктуру городов и поселков, вся большая единая страна делает общее дело и... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:10
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россия
донбасс
донецкая народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все регионы России оказывают помощь Донбассу и Новороссии, восстанавливая инфраструктуру городов и поселков, вся большая единая страна делает общее дело и созидает общее будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее – восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии", - сказал Путин в видеообращении. Президент подчеркнул, что в эту работу вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы. "Вся большая единая страна, вся делает общее дело", - заявил он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
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россия, донбасс, донецкая народная республика, владимир путин, общество, видео
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин выразил поддержку помощи новым регионам России
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все регионы России оказывают помощь Донбассу и Новороссии, восстанавливая инфраструктуру городов и поселков, вся большая единая страна делает общее дело и созидает общее будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин выразил поддержку помощи новым регионам России

Путин: помогая новым регионам России, вся страна делает общее дело

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Все регионы России оказывают помощь Донбассу и Новороссии, восстанавливая инфраструктуру городов и поселков, вся большая единая страна делает общее дело и созидает общее будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее – восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии", - сказал Путин в видеообращении.
Президент подчеркнул, что в эту работу вносят свой вклад волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии, предприниматели и трудовые коллективы.
"Вся большая единая страна, вся делает общее дело", - заявил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
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