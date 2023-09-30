https://ria.ru/20230930/rassledovanie-1899574901.html
Во Франции расследуют сделку главы LVMH и бизнесмена из России, пишут СМИ
Во Франции расследуют сделку главы LVMH и бизнесмена из России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
Во Франции расследуют сделку главы LVMH и бизнесмена из России, пишут СМИ
Парижская прокуратура подтвердила начало расследования сделок с недвижимостью в Куршевеле, якобы совершенных при участии французского миллиардера, главы LVMH... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:28
2023-09-30T00:28
2023-09-30T08:22
в мире
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россия
бернар арно
lvmh
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости. Парижская прокуратура подтвердила начало расследования сделок с недвижимостью в Куршевеле, якобы совершенных при участии французского миллиардера, главы LVMH Бернара Арно и российского предпринимателя Николая Саркисова, на предмет отмывания денег, передает в пятницу телеканал BFMTV. "Прокуратура Парижа подтвердила существование расследования по подозрению в отмывании денег, связанных со сделками с недвижимостью, в которых участвовали Бернар Арно и российский олигарх Николай Саркисов", - сообщает канал. Отмечается, что расследование было начато в 2022 году после заявления агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Утверждается, что Саркисов приобрел в 2018 году в Куршевеле 14 объектов недвижимости у частных лиц на сумму 16 миллионов евро через сложную схему компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре. Официальным покупателем выступило полное товарищество (SNC) La Fleche. Имя Саркисова в уставе товарищества не фигурирует, хотя он должен был быть бенефициарным владельцем. Через эту компанию он якобы приобрел еще три объекта недвижимости на том же курорте за 2,2 миллиона евро у компании SNC Croix Realty, которая получила прибыль в размере 1,2 миллиона евро. Ее владельцем через ряд других компаний называют Саркисова. "Для финансирования всех этих операций Бернар Арно, один из богатейших людей мира и глава империи предметов роскоши LVMH, заплатил Николаю Саркисову 18,3 миллиона евро. Затем он приобрел все акции La Fleche, став, таким образом, бенефициарным владельцем недвижимости", - сказано в материале. Смена конечного бенефициарного владельца приобретенной недвижимости нацелена на сокрытие точного происхождения средств, усложнения сделки и идентификации реального приобретателя, а также отражает желание скрыть действительного бенефициаром всех этих операций, то есть Бернара Арно, приводит СМИ мнение Tracfin. По их подсчетам, Саркисов смог таким образом получить прибыль в 2 миллиона евро. Представители Бернара Арно утверждают, что все сделки были проведены в строгом соответствии с законодательством.
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в мире, франция, россия, бернар арно, lvmh
В мире, Франция, Россия, Бернар Арно, LVMH
Во Франции расследуют сделку главы LVMH и бизнесмена из России, пишут СМИ
Представители главы LVMH опровергли обвинение в отмывании денег в Куршевеле
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости.
Парижская прокуратура подтвердила начало расследования сделок с недвижимостью в Куршевеле, якобы совершенных при участии французского миллиардера, главы LVMH Бернара Арно и российского предпринимателя Николая Саркисова, на предмет отмывания денег, передает в пятницу телеканал BFMTV
.
«
"Прокуратура Парижа подтвердила существование расследования по подозрению в отмывании денег, связанных со сделками с недвижимостью, в которых участвовали Бернар Арно и российский олигарх Николай Саркисов", - сообщает канал.
Отмечается, что расследование было начато в 2022 году после заявления агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Утверждается, что Саркисов приобрел в 2018 году в Куршевеле 14 объектов недвижимости у частных лиц на сумму 16 миллионов евро через сложную схему компаний во Франции, Люксембурге и на Кипре
. Официальным покупателем выступило полное товарищество (SNC) La Fleche. Имя Саркисова в уставе товарищества не фигурирует, хотя он должен был быть бенефициарным владельцем.
Через эту компанию он якобы приобрел еще три объекта недвижимости на том же курорте за 2,2 миллиона евро у компании SNC Croix Realty, которая получила прибыль в размере 1,2 миллиона евро. Ее владельцем через ряд других компаний называют Саркисова.
"Для финансирования всех этих операций Бернар Арно, один из богатейших людей мира и глава империи предметов роскоши LVMH, заплатил Николаю Саркисову 18,3 миллиона евро. Затем он приобрел все акции La Fleche, став, таким образом, бенефициарным владельцем недвижимости", - сказано в материале.
Смена конечного бенефициарного владельца приобретенной недвижимости нацелена на сокрытие точного происхождения средств, усложнения сделки и идентификации реального приобретателя, а также отражает желание скрыть действительного бенефициаром всех этих операций, то есть Бернара Арно, приводит СМИ мнение Tracfin. По их подсчетам, Саркисов смог таким образом получить прибыль в 2 миллиона евро.
Представители Бернара Арно утверждают, что все сделки были проведены в строгом соответствии с законодательством.
Владелец LVMH Арно возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes