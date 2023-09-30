Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 30.09.2023 (обновлено: 04:13 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/pvo-1899582260.html
В Белгородской области сработала ПВО
В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2023
В Белгородской области сработала ПВО
Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T04:06
2023-09-30T04:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
россия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html
белгородская область
россия
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, россия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сработала ПВО

Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила воздушные цели на подлете

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение
01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияРоссияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала