https://ria.ru/20230930/pvo-1899582260.html

В Белгородской области сработала ПВО

В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2023

В Белгородской области сработала ПВО

Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T04:06

2023-09-30T04:06

2023-09-30T04:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

россия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html

белгородская область

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белгород

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белгородская область, происшествия, россия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков