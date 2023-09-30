https://ria.ru/20230930/pvo-1899582260.html
В Белгородской области сработала ПВО
В Белгородской области сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2023
В Белгородской области сработала ПВО
Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T04:06
2023-09-30T04:06
2023-09-30T04:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушные цели сбиты системой противовоздушной обороны на подлете к Белгороду и над Белгородским районом, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сработала ПВО
Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила воздушные цели на подлете