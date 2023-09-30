https://ria.ru/20230930/puteshestviya-1899284766.html

Россияне рассказали, каким спортом занимаются в путешествиях

Россияне рассказали, каким спортом занимаются в путешествиях - РИА Новости, 30.09.2023

Россияне рассказали, каким спортом занимаются в путешествиях

Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом предпочитают заниматься в турпоездках, сообщает Туту. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T02:48

2023-09-30T02:48

2023-09-30T02:48

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом предпочитают заниматься в турпоездках, сообщает Туту.Специалисты сервиса бронирования специально для РИА Новости провели опрос более 1300 пользователей и выяснили, что 39 процентов из них предпочитают полностью расслабляться и не заниматься спортом в путешествиях.Среди тех, кто выделяет время на активный отдых, 18 процентов выбирают хайкинг (пешее путешествие на природе), трекинг, скалолазание, а также горные лыжи, сноуборд и коньки.Водные виды спорта — плавание, дайвинг, снорклинг, сапсерфинг и водные лыжи — интересуют 13 процентов опрошенных.Ходят в отпуске в тренажерный зал или тренируются самостоятельно девять процентов респондентов, а семь процентов предпочитают велоспорт.По пять процентов туристов в путешествиях занимаются акваэробикой, пляжным волейболом, футболом и баскетболом.Менее популярны у российских путешественников рафтинг и гребля на байдарках — только четыре процента назвали эти виды спорта. Еще меньше поклонников — по три процента — у бадминтона, большого и настольного тенниса.Меньше всего россиян занимаются в путешествиях легкой атлетикой, гимнастикой и йогой — всего два процента пользователей назвали их.

https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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