https://ria.ru/20230930/puteshestviya-1899284766.html
Россияне рассказали, каким спортом занимаются в путешествиях
Россияне рассказали, каким спортом занимаются в путешествиях - РИА Новости, 30.09.2023
Россияне рассказали, каким спортом занимаются в путешествиях
Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом предпочитают заниматься в турпоездках, сообщает Туту. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T02:48
2023-09-30T02:48
2023-09-30T02:48
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом предпочитают заниматься в турпоездках, сообщает Туту.Специалисты сервиса бронирования специально для РИА Новости провели опрос более 1300 пользователей и выяснили, что 39 процентов из них предпочитают полностью расслабляться и не заниматься спортом в путешествиях.Среди тех, кто выделяет время на активный отдых, 18 процентов выбирают хайкинг (пешее путешествие на природе), трекинг, скалолазание, а также горные лыжи, сноуборд и коньки.Водные виды спорта — плавание, дайвинг, снорклинг, сапсерфинг и водные лыжи — интересуют 13 процентов опрошенных.Ходят в отпуске в тренажерный зал или тренируются самостоятельно девять процентов респондентов, а семь процентов предпочитают велоспорт.По пять процентов туристов в путешествиях занимаются акваэробикой, пляжным волейболом, футболом и баскетболом.Менее популярны у российских путешественников рафтинг и гребля на байдарках — только четыре процента назвали эти виды спорта. Еще меньше поклонников — по три процента — у бадминтона, большого и настольного тенниса.Меньше всего россиян занимаются в путешествиях легкой атлетикой, гимнастикой и йогой — всего два процента пользователей назвали их.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы
Россияне рассказали, каким спортом занимаются в путешествиях
Опрос: россияне назвали хайкинг любимым видом спорта в путешествии
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россияне, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, каким спортом предпочитают заниматься в турпоездках, сообщает Туту.
Специалисты сервиса бронирования специально для РИА Новости провели опрос более 1300 пользователей и выяснили, что 39 процентов из них предпочитают полностью расслабляться и не заниматься спортом в путешествиях.
Среди тех, кто выделяет время на активный отдых, 18 процентов выбирают хайкинг (пешее путешествие на природе), трекинг, скалолазание, а также горные лыжи, сноуборд и коньки.
Водные виды спорта — плавание, дайвинг, снорклинг, сапсерфинг и водные лыжи — интересуют 13 процентов опрошенных.
Ходят в отпуске в тренажерный зал или тренируются самостоятельно девять процентов респондентов, а семь процентов предпочитают велоспорт.
По пять процентов туристов в путешествиях занимаются акваэробикой, пляжным волейболом, футболом и баскетболом.
Менее популярны у российских путешественников рафтинг и гребля на байдарках — только четыре процента назвали эти виды спорта. Еще меньше поклонников — по три процента — у бадминтона, большого и настольного тенниса.
Меньше всего россиян занимаются в путешествиях легкой атлетикой, гимнастикой и йогой — всего два процента пользователей назвали их.
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