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В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 30.09.2023
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10:07 30.09.2023
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В России за сутки потушили 23 природных пожара
В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 30.09.2023
В России за сутки потушили 23 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:07
2023-09-30T10:07
происшествия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 29.09.2023 года, в 9 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 404 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 30 сентября в стране действовало 29 лесных пожаров на площади 1 643 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 15 пожаров на площади 863 гектаров.
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происшествия, база охраны лесов "авиалесоохрана", природные пожары в россии, россия
Происшествия, База охраны лесов "Авиалесоохрана", Природные пожары в России, Россия
В России за сутки потушили 23 природных пожара

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 23 природных пожара на 404 гектарах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 29.09.2023 года, в 9 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 404 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 30 сентября в стране действовало 29 лесных пожаров на площади 1 643 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 15 пожаров на площади 863 гектаров.
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28 сентября, 10:27
 
ПроисшествияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Природные пожары в РоссииРоссия
 
 
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