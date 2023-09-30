https://ria.ru/20230930/pozhary-1899601520.html
В России за сутки потушили 23 природных пожара
В России за сутки потушили 23 природных пожара - РИА Новости, 30.09.2023
В России за сутки потушили 23 природных пожара
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:07
2023-09-30T10:07
2023-09-30T10:07
происшествия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 23 природных пожара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 29.09.2023 года, в 9 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 404 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 30 сентября в стране действовало 29 лесных пожаров на площади 1 643 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 15 пожаров на площади 863 гектаров.
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899112593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, база охраны лесов "авиалесоохрана", природные пожары в россии, россия
Происшествия, База охраны лесов "Авиалесоохрана", Природные пожары в России, Россия
В России за сутки потушили 23 природных пожара
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 23 природных пожара на 404 гектарах