https://ria.ru/20230930/pozhar-1899678863.html

При пожаре в дагестанском селе никто не пострадал

При пожаре в дагестанском селе никто не пострадал - РИА Новости, 01.10.2023

При пожаре в дагестанском селе никто не пострадал

Люди не пострадали в результате пожара в высокогорном дагестанском селе Хутрах, где огонь охватил около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2023

2023-09-30T21:51

2023-09-30T21:51

2023-10-01T15:23

происшествия

цунтинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Люди не пострадали в результате пожара в высокогорном дагестанском селе Хутрах, где огонь охватил около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Цунтинского района. "В результате пожара пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что "почти все" сгоревшие строения - это жилые дома. По данным главного управления МЧС России по Дагестану, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. В 19.07 мск пожар был локализован.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425650.html

цунтинский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)