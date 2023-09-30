https://ria.ru/20230930/pozhar-1899678863.html
При пожаре в дагестанском селе никто не пострадал
При пожаре в дагестанском селе никто не пострадал - РИА Новости, 01.10.2023
При пожаре в дагестанском селе никто не пострадал
Люди не пострадали в результате пожара в высокогорном дагестанском селе Хутрах, где огонь охватил около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T21:51
2023-09-30T21:51
2023-10-01T15:23
происшествия
цунтинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Люди не пострадали в результате пожара в высокогорном дагестанском селе Хутрах, где огонь охватил около 20 строений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Цунтинского района. "В результате пожара пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что "почти все" сгоревшие строения - это жилые дома. По данным главного управления МЧС России по Дагестану, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. В 19.07 мск пожар был локализован.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425650.html
цунтинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Цунтинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в дагестанском селе никто не пострадал
В результате пожара в высокогорном дагестанском селе Хутрах пострадавших нет