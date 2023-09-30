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Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров - РИА Новости, 30.09.2023
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20:24 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/pozhar-1899669455.html
Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров
Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров - РИА Новости, 30.09.2023
Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров
Площадь пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, где горит около 20 строений, составляет порядка 800 квадратных метров, сообщили в субботу в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T20:24
2023-09-30T20:24
цунтинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Площадь пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, где горит около 20 строений, составляет порядка 800 квадратных метров, сообщили в субботу в телеграм-канале пресс-службы главного управления МЧС России по региону. "К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники… По прибытии первого пожарного расчета горением охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало, что в 19.07 мск пожар был локализован.
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цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Цунтинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров

МЧС: площадь пожара в дагестанском селе Хутрах достигла 800 квадратных метров

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Площадь пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, где горит около 20 строений, составляет порядка 800 квадратных метров, сообщили в субботу в телеграм-канале пресс-службы главного управления МЧС России по региону.
«
"К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники… По прибытии первого пожарного расчета горением охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщало, что в 19.07 мск пожар был локализован.
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Махачкале локализовали пожар в жилом доме
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Цунтинский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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