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Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров
Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров - РИА Новости, 30.09.2023
Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров
Площадь пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, где горит около 20 строений, составляет порядка 800 квадратных метров, сообщили в субботу в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T20:24
2023-09-30T20:24
2023-09-30T20:24
цунтинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Площадь пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, где горит около 20 строений, составляет порядка 800 квадратных метров, сообщили в субботу в телеграм-канале пресс-службы главного управления МЧС России по региону. "К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники… По прибытии первого пожарного расчета горением охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало, что в 19.07 мск пожар был локализован.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Цунтинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров
МЧС: площадь пожара в дагестанском селе Хутрах достигла 800 квадратных метров