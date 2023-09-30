https://ria.ru/20230930/pozhar-1899669455.html

Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров

Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров - РИА Новости, 30.09.2023

Площадь пожара в Дагестане достигла 800 квадратных метров

Площадь пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, где горит около 20 строений, составляет порядка 800 квадратных метров, сообщили в субботу в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T20:24

2023-09-30T20:24

2023-09-30T20:24

цунтинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Площадь пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана, где горит около 20 строений, составляет порядка 800 квадратных метров, сообщили в субботу в телеграм-канале пресс-службы главного управления МЧС России по региону. "К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники… По прибытии первого пожарного расчета горением охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало, что в 19.07 мск пожар был локализован.

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цунтинский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цунтинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия