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В Дагестане горят около 20 строений - РИА Новости, 30.09.2023
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18:23 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/pozhar-1899656130.html
В Дагестане горят около 20 строений
В Дагестане горят около 20 строений - РИА Новости, 30.09.2023
В Дагестане горят около 20 строений
Около 20 строений охвачены огнем из-за пожара в дагестанском селе Хутрах, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T18:23
2023-09-30T18:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунтинский район
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Около 20 строений охвачены огнем из-за пожара в дагестанском селе Хутрах, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. "В 15.47 (мск) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах Цунтинского района. В настоящее время огнем охвачено около 20 строений", – говорится в сообщении. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунтинский район
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунтинский район
В Дагестане горят около 20 строений

В дагестанском селе Хутрах горят около 20 строений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар
Сотрудники МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Около 20 строений охвачены огнем из-за пожара в дагестанском селе Хутрах, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
«
"В 15.47 (мск) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах Цунтинского района. В настоящее время огнем охвачено около 20 строений", – говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунтинский район
 
 
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