https://ria.ru/20230930/pozhar-1899656130.html

В Дагестане горят около 20 строений

В Дагестане горят около 20 строений - РИА Новости, 30.09.2023

В Дагестане горят около 20 строений

Около 20 строений охвачены огнем из-за пожара в дагестанском селе Хутрах, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T18:23

2023-09-30T18:23

2023-09-30T18:23

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунтинский район

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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Около 20 строений охвачены огнем из-за пожара в дагестанском селе Хутрах, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. "В 15.47 (мск) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах Цунтинского района. В настоящее время огнем охвачено около 20 строений", – говорится в сообщении. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население.

https://ria.ru/20230930/pozhary-1899601520.html

россия

цунтинский район

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунтинский район