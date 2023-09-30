https://ria.ru/20230930/pozhar-1899656130.html
В Дагестане горят около 20 строений
В Дагестане горят около 20 строений - РИА Новости, 30.09.2023
В Дагестане горят около 20 строений
Около 20 строений охвачены огнем из-за пожара в дагестанском селе Хутрах, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T18:23
2023-09-30T18:23
2023-09-30T18:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунтинский район
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Около 20 строений охвачены огнем из-за пожара в дагестанском селе Хутрах, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. "В 15.47 (мск) по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах Цунтинского района. В настоящее время огнем охвачено около 20 строений", – говорится в сообщении. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население.
https://ria.ru/20230930/pozhary-1899601520.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунтинский район
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунтинский район
В Дагестане горят около 20 строений
В дагестанском селе Хутрах горят около 20 строений