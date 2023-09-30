https://ria.ru/20230930/pozdravlenie-1899573286.html

Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023

Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:05

2023-09-30T00:05

2023-09-30T08:31

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией."Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие — были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор — быть со своим отечеством", — отметил глава государства.По словам президента, власти, установившиеся в Киеве после госпереворота в 2014 году, пытались запугать жителей этих регионов, отнять у них "право самим определять свое будущее, свою судьбу, отнять культуру, традиции, родной язык"."Но ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость", — добавил Путин.Также российский лидер отметил мужество и непреклонный характер граждан с новых территорий."Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами", — напомнил он.При этом, как подчеркнул президент, впереди ждет большая работа, потребуется реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития этих регионов."И мы обязательно добьемся поставленных целей", — пообещал глава государства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процентов, в Запорожской области — 93,11 процента. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/splochennost-1899573423.html

https://ria.ru/20230928/vybory-1899198513.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T00:05 true PT4M14S

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россия, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, владимир путин, общество