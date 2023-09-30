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Американский разведчик резко ответил на загадочный сигнал Киева - РИА Новости, 30.09.2023
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02:12 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/porazhenie-1899579177.html
Американский разведчик резко ответил на загадочный сигнал Киева
Американский разведчик резко ответил на загадочный сигнал Киева - РИА Новости, 30.09.2023
Американский разведчик резко ответил на загадочный сигнал Киева
Стратегическое поражение Украины неизбежно, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X в ответ на публикацию минобороны Украины. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T02:12
2023-09-30T02:12
в мире
украина
киев
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стратегическое поражение Украины неизбежно, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X в ответ на публикацию минобороны Украины.Ранее военное ведомство написало: "Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно". В посте не уточнялось, о чем идет речь."Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, но так не должно было произойти. Вы сами сделали это с собой", — ответил Риттер.Ранее разведчик заявил, что лидеры западных стран могут принудить Зеленского к отставке из-за его провалов.
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в мире, украина, киев, скотт риттер, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы США
Американский разведчик резко ответил на загадочный сигнал Киева

Экс-разведчик США Риттер: стратегическое поражение Украины неизбежно

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стратегическое поражение Украины неизбежно, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X в ответ на публикацию минобороны Украины.
Ранее военное ведомство написало: "Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно". В посте не уточнялось, о чем идет речь.
«
"Стратегическое поражение украинских войск? Искоренение бандеровской структуры, которая управляет Украиной? Уничтожение украинской нации? Да, это неизбежно, но так не должно было произойти. Вы сами сделали это с собой", — ответил Риттер.
Ранее разведчик заявил, что лидеры западных стран могут принудить Зеленского к отставке из-за его провалов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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В миреУкраинаКиевСкотт РиттерВооруженные силы США
 
 
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