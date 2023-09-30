https://ria.ru/20230930/pogoda-1899595832.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:26
2023-09-30T09:26
2023-09-30T09:26
москва
погода
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В субботу в Москве переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области - плюс 20-25 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В субботу в Москве переменная облачность, без осадков. В Москве
температура составит плюс 21-23 градуса, по области - плюс 20-25 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 747 миллиметров ртутного столба.
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