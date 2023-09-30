https://ria.ru/20230930/pogoda-1899595832.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:26

2023-09-30T09:26

2023-09-30T09:26

москва

погода

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В субботу в Москве переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области - плюс 20-25 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230926/opros-1898678356.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода