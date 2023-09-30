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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.09.2023
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09:26 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/pogoda-1899595832.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:26
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москва
погода
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В субботу в Москве переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области - плюс 20-25 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 747 миллиметров ртутного столба.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина во время отдыха в парке
Женщина во время отдыха в парке - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина во время отдыха в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в субботу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В субботу в Москве переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 21-23 градуса, по области - плюс 20-25 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать до 747 миллиметров ртутного столба.
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