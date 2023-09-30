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В Херсонской области рассказали о восстановлении подтопленных территорий - РИА Новости, 30.09.2023
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11:22 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/podtoplenie-1899609388.html
В Херсонской области рассказали о восстановлении подтопленных территорий
В Херсонской области рассказали о восстановлении подтопленных территорий - РИА Новости, 30.09.2023
В Херсонской области рассказали о восстановлении подтопленных территорий
Системы жизнеобеспечения населенных пунктов, попавших в зону наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, восстановлены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:22
2023-09-30T11:22
херсонская область
россия
андрей алексеенко
владимир путин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения населенных пунктов, попавших в зону наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, восстановлены, сообщил РИА Новости глава правительства региона Андрей Алексеенко. В субботу, 30 сентября, Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России. "Нам удалось в сжатые сроки справиться с ЧС такого масштаба - 23 тысячи домов в трех районах ушли под воду, причем до 7-9 метров в отдельных местах. Это тоже серьезно, согласитесь. Удалось минимизировать потери и восстановить системы жизнеобеспечения. Не допустить эпидемий среди людей и животных, несмотря на летнюю жару и затопление почти всех источников воды. И, конечно, помочь людям - сначала в рамках спасательной операции, а затем выплаты, оформление жилищных сертификатов...", - сказал Алексеенко. По его словам, сделано все возможное для возвращения подтопленных территорий к нормальной жизни. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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херсонская область , россия, андрей алексеенко, владимир путин, общество
Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко, Владимир Путин, Общество
В Херсонской области рассказали о восстановлении подтопленных территорий

В Херсонской области восстановили жизнеобеспечение подтопленных территорий

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения населенных пунктов, попавших в зону наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, восстановлены, сообщил РИА Новости глава правительства региона Андрей Алексеенко.
В субботу, 30 сентября, Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России.
«
"Нам удалось в сжатые сроки справиться с ЧС такого масштаба - 23 тысячи домов в трех районах ушли под воду, причем до 7-9 метров в отдельных местах. Это тоже серьезно, согласитесь. Удалось минимизировать потери и восстановить системы жизнеобеспечения. Не допустить эпидемий среди людей и животных, несмотря на летнюю жару и затопление почти всех источников воды. И, конечно, помочь людям - сначала в рамках спасательной операции, а затем выплаты, оформление жилищных сертификатов...", - сказал Алексеенко.
По его словам, сделано все возможное для возвращения подтопленных территорий к нормальной жизни.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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23 сентября, 07:18
 
Херсонская областьРоссияАндрей АлексеенкоВладимир ПутинОбщество
 
 
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