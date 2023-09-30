В Херсонской области рассказали о восстановлении подтопленных территорий
В Херсонской области восстановили жизнеобеспечение подтопленных территорий
© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения населенных пунктов, попавших в зону наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, восстановлены, сообщил РИА Новости глава правительства региона Андрей Алексеенко.
В субботу, 30 сентября, Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России.
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"Нам удалось в сжатые сроки справиться с ЧС такого масштаба - 23 тысячи домов в трех районах ушли под воду, причем до 7-9 метров в отдельных местах. Это тоже серьезно, согласитесь. Удалось минимизировать потери и восстановить системы жизнеобеспечения. Не допустить эпидемий среди людей и животных, несмотря на летнюю жару и затопление почти всех источников воды. И, конечно, помочь людям - сначала в рамках спасательной операции, а затем выплаты, оформление жилищных сертификатов...", - сказал Алексеенко.
По его словам, сделано все возможное для возвращения подтопленных территорий к нормальной жизни.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.