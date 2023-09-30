https://ria.ru/20230930/podpiska-1899581110.html
В РЭО рассказали о платной подписке на биржу вторсырья
В РЭО рассказали о платной подписке на биржу вторсырья - РИА Новости, 30.09.2023
В РЭО рассказали о платной подписке на биржу вторсырья
Внедрение платной подписки на электронной бирже вторсырья необходимо для покрытия издержек, связанных с её функционированием, тарифы невысокие и не должны... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:10
2023-09-30T03:10
2023-09-30T08:04
экономика
денис буцаев
российский экологический оператор
россия
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 30 сен - РИА Новости. Внедрение платной подписки на электронной бирже вторсырья необходимо для покрытия издержек, связанных с её функционированием, тарифы невысокие и не должны "отпугнуть" участников рынка, сообщил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее в компании сообщили, что Электронная торговая площадка по купле-продаже вторсырья станет платной для всех пользователей с 1 января 2024 года. "Решение вызвано в первую очередь необходимостью развиваться платформе достаточно интенсивно. На это требуются финансовые ресурсы. Второе, мы видим, что указанная плата является в большей степени покрытием части себестоимости функционирования площадки и не должна быть заградительным барьером для профессиональных участников рынка", - сказал Буцаев на полях Алтайского экологического форума. По данным компании, стоимость тарифа на 1 месяц составит 5 тысяч рублей, на 6 месяцев — 30 тысяч рублей, на 12 месяцев — 60 тысяч. Глава РЭО подчеркнул, что плата за подобные услуги значительно выше у схожих инструментов на рынке. "Площадка выполняет много функций, которые являются аналитически прогнозными. Выполнение указанных функций без привлечения квалифицированных специалистов, которые должны постоянно работать на электронной площадке, будет затруднительно. Любому специалисту надо платить", - добавил Буцаев. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, которая позволяет покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.
https://ria.ru/20230925/butsaev-1897974100.html
https://ria.ru/20230623/butylki-1879908652.html
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экономика, денис буцаев, российский экологический оператор, россия
Экономика, Денис Буцаев, Российский экологический оператор, Россия
В РЭО рассказали о платной подписке на биржу вторсырья
РЭО: платная подписка на биржу вторсырья поможет быстрее развивать площадку
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 30 сен - РИА Новости. Внедрение платной подписки на электронной бирже вторсырья необходимо для покрытия издержек, связанных с её функционированием, тарифы невысокие и не должны "отпугнуть" участников рынка, сообщил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Ранее в компании сообщили, что Электронная торговая площадка по купле-продаже вторсырья станет платной для всех пользователей с 1 января 2024 года.
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"Решение вызвано в первую очередь необходимостью развиваться платформе достаточно интенсивно. На это требуются финансовые ресурсы. Второе, мы видим, что указанная плата является в большей степени покрытием части себестоимости функционирования площадки и не должна быть заградительным барьером для профессиональных участников рынка", - сказал Буцаев на полях Алтайского экологического форума.
По данным компании, стоимость тарифа на 1 месяц составит 5 тысяч рублей, на 6 месяцев — 30 тысяч рублей, на 12 месяцев — 60 тысяч.
Глава РЭО подчеркнул, что плата за подобные услуги значительно выше у схожих инструментов на рынке.
"Площадка выполняет много функций, которые являются аналитически прогнозными. Выполнение указанных функций без привлечения квалифицированных специалистов, которые должны постоянно работать на электронной площадке, будет затруднительно. Любому специалисту надо платить", - добавил Буцаев.
В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, которая позволяет покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.
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