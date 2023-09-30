https://ria.ru/20230930/podgotovka-1899599558.html

СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены

СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены - РИА Новости, 30.09.2023

СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены

Украинские военные заявили, что российские бойцы "действительно хорошо подготовлены", сообщила испанская газета Mundo. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:51

2023-09-30T09:51

2023-09-30T13:42

специальная военная операция на украине

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украина

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские военные заявили, что российские бойцы "действительно хорошо подготовлены", сообщила испанская газета Mundo. "Их танкисты, их летчики и их инженеры действительно хорошо подготовлены", — заявил изданию украинский военный инструктор, который представился как Валерий.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, вооруженные силы рф