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СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены - РИА Новости, 30.09.2023
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены
Украинские военные заявили, что российские бойцы "действительно хорошо подготовлены", сообщила испанская газета Mundo. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:51
2023-09-30T09:51
2023-09-30T13:42
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские военные заявили, что российские бойцы "действительно хорошо подготовлены", сообщила испанская газета Mundo. "Их танкисты, их летчики и их инженеры действительно хорошо подготовлены", — заявил изданию украинский военный инструктор, который представился как Валерий.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены
Mudno: в ВСУ признали, что российские танкисты и летчики хорошо подготовлены