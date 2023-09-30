Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 30.09.2023 (обновлено: 13:42 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/podgotovka-1899599558.html
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены - РИА Новости, 30.09.2023
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены
Украинские военные заявили, что российские бойцы "действительно хорошо подготовлены", сообщила испанская газета Mundo. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:51
2023-09-30T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885426165_573:156:3072:1562_1920x0_80_0_0_a42f0f35b20b249bc8e6d31a193b3dbb.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские военные заявили, что российские бойцы "действительно хорошо подготовлены", сообщила испанская газета Mundo. &quot;Их танкисты, их летчики и их инженеры действительно хорошо подготовлены&quot;, — заявил изданию украинский военный инструктор, который представился как Валерий.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885426165_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6583623c5e1f783aaf8a004696a3aca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены

Mudno: в ВСУ признали, что российские танкисты и летчики хорошо подготовлены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР
Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинские военные заявили, что российские бойцы "действительно хорошо подготовлены", сообщила испанская газета Mundo.
«

"Их танкисты, их летчики и их инженеры действительно хорошо подготовлены", — заявил изданию украинский военный инструктор, который представился как Валерий.

ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала