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"Найдем способы". Столтенберг сделал неожиданное заявление об Украине
"Найдем способы". Столтенберг сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 30.09.2023
"Найдем способы". Столтенберг сделал неожиданное заявление об Украине
Польша и Словакия продолжат поддерживать Украину, несмотря на существующие на данный момент проблемы между странами, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:18
2023-09-30T13:18
2023-09-30T13:18
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Польша и Словакия продолжат поддерживать Украину, несмотря на существующие на данный момент проблемы между странами, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters."Я ожидаю, я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины", – выразил он свое мнение.Высказывание Столтенберга было сделано на фоне возрастающей негативной риторики со стороны Польши в адрес Киева, говорится в материале. Более того, подчеркнул генсек НАТО, даже если на парламентских выборах в Словакии победит Роберт Фицо, пообещавший положить конец поставкам военной помощи Украине, найдутся возможности оказывать Киеву поддержку."Какое бы новое правительство ни было в Словакии, мы продолжим взаимодействовать на встречах НАТО. Я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку, как мы это делали после каждых выборов с начала конфликта", – отметил он.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что страна перестала поставлять оружие Украине, поскольку сама активно вооружается.Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. Глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо в случае победы пообещал отменить санкции, направленные против России, положить конец поставкам военной помощи Словакии Украине, и даже не позволить Киеву вступить в НАТО.
https://ria.ru/20230930/pravitelstvo-1899616588.html
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в мире, украина, словакия, польша, йенс столтенберг, роберт фицо, матеуш моравецкий, нато
В мире, Украина, Словакия, Польша, Йенс Столтенберг, Роберт Фицо, Матеуш Моравецкий, НАТО
"Найдем способы". Столтенберг сделал неожиданное заявление об Украине
Столтенберг уверен в поддержке Украины Польшей и Словакией вопреки разногласиям