https://ria.ru/20230930/plennyy-1899609091.html

Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии

Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии - РИА Новости, 30.09.2023

Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии

Украинский пленный рассказал РИА Новости, что навыки, полученные военными ВСУ на полигонах в Германии не применимы в условиях боевых действий в зоне проведения... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:17

2023-09-30T11:17

2023-09-30T11:17

вооруженные силы украины

украина

германия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинский пленный рассказал РИА Новости, что навыки, полученные военными ВСУ на полигонах в Германии не применимы в условиях боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, и назвал этот процесс обманом со стороны "начальства". "Учились работать с техникой, которую они нам дают – БМП "Marder". Заходить-выходить, открывать люки и аппарель. База в Германии называлась Фастберг. Ездили в "Marder". Привыкали, сколько человек туда помещается, как сидеть, как стрелять, где находится оружие. Учились при выходе из "Marder" занимать круговую оборону. Стрелков делили по номерам. Тренировались, чтобы при боевой задаче не было суматохи. Ездили, открывали люки и смотрели по сторонам, чтобы можно было вести бой из открытого люка при движении "Marder". Учились несколькими "Marder" переезжать перекресток. Один прикрывает, один проезжает. То, чему учили нас в Германии, и здесь – ничего мы так и не применили. Никакой тактики и никакой стратегии. Все это обман нашего начальства", - сказал пленный. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899603406.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, германия