Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/plennyy-1899609091.html
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии - РИА Новости, 30.09.2023
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии
Украинский пленный рассказал РИА Новости, что навыки, полученные военными ВСУ на полигонах в Германии не применимы в условиях боевых действий в зоне проведения... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:17
2023-09-30T11:17
вооруженные силы украины
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинский пленный рассказал РИА Новости, что навыки, полученные военными ВСУ на полигонах в Германии не применимы в условиях боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, и назвал этот процесс обманом со стороны "начальства". "Учились работать с техникой, которую они нам дают – БМП "Marder". Заходить-выходить, открывать люки и аппарель. База в Германии называлась Фастберг. Ездили в "Marder". Привыкали, сколько человек туда помещается, как сидеть, как стрелять, где находится оружие. Учились при выходе из "Marder" занимать круговую оборону. Стрелков делили по номерам. Тренировались, чтобы при боевой задаче не было суматохи. Ездили, открывали люки и смотрели по сторонам, чтобы можно было вести бой из открытого люка при движении "Marder". Учились несколькими "Marder" переезжать перекресток. Один прикрывает, один проезжает. То, чему учили нас в Германии, и здесь – ничего мы так и не применили. Никакой тактики и никакой стратегии. Все это обман нашего начальства", - сказал пленный. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899603406.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, германия
Вооруженные силы Украины, Украина, Германия
Украинский пленный раскритиковал обучение ВСУ на базах в Германии

Украинский пленный: полученные на базах ФРГ навыки не применимы в боях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Украинский пленный рассказал РИА Новости, что навыки, полученные военными ВСУ на полигонах в Германии не применимы в условиях боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, и назвал этот процесс обманом со стороны "начальства".
"Учились работать с техникой, которую они нам дают – БМП "Marder". Заходить-выходить, открывать люки и аппарель. База в Германии называлась Фастберг. Ездили в "Marder". Привыкали, сколько человек туда помещается, как сидеть, как стрелять, где находится оружие. Учились при выходе из "Marder" занимать круговую оборону. Стрелков делили по номерам. Тренировались, чтобы при боевой задаче не было суматохи. Ездили, открывали люки и смотрели по сторонам, чтобы можно было вести бой из открытого люка при движении "Marder". Учились несколькими "Marder" переезжать перекресток. Один прикрывает, один проезжает. То, чему учили нас в Германии, и здесь – ничего мы так и не применили. Никакой тактики и никакой стратегии. Все это обман нашего начальства", - сказал пленный.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном
10:33
 
Вооруженные силы УкраиныУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала