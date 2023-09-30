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В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива - РИА Новости, 30.09.2023
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17:49 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/pivo-1899650725.html
В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива
В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива - РИА Новости, 30.09.2023
В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива
Глава партии СРЗП Сергей Миронов считает, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить, но при этом выступил за возврат пива на стадионы "в рамках нормы" на РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:49
2023-09-30T17:49
россия
сергей миронов
госдума рф
алкоголь
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава партии СРЗП Сергей Миронов считает, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить, но при этом выступил за возврат пива на стадионы "в рамках нормы" на человека. "Как запрет на пиво во время футбольных матчей сочетается с масштабной пропагандой пива на телеканалах, в том числе спортивных, под видом рекламы безалкогольных марок... Это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градуса занимает всего 2,2% рынка. Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы", - написал он в своём Telegram-канале. При этом парламентарий затронул тему возврата пива на стадионы. По его словам, пиво на стадионах можно разрешить, чтобы повысить посещаемость и поддержать клубы РФ. "Конечно, надо ограничивать количество на человека, чтоб не ящиками. Но в рамках нормы – почему нет? Некрасиво получается – прямо какой-то "алкогольный апартеид"", - объяснил Миронов.
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россия, сергей миронов, госдума рф, алкоголь
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Алкоголь
В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива

Миронов призвал запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава партии СРЗП Сергей Миронов считает, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить, но при этом выступил за возврат пива на стадионы "в рамках нормы" на человека.
"Как запрет на пиво во время футбольных матчей сочетается с масштабной пропагандой пива на телеканалах, в том числе спортивных, под видом рекламы безалкогольных марок... Это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градуса занимает всего 2,2% рынка. Эти ролики нацелены на молодежь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы", - написал он в своём Telegram-канале.
При этом парламентарий затронул тему возврата пива на стадионы. По его словам, пиво на стадионах можно разрешить, чтобы повысить посещаемость и поддержать клубы РФ. "Конечно, надо ограничивать количество на человека, чтоб не ящиками. Но в рамках нормы – почему нет? Некрасиво получается – прямо какой-то "алкогольный апартеид"", - объяснил Миронов.
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РоссияСергей МироновГосдума РФАлкоголь
 
 
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