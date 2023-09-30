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Уровень трудоустройства после педвузов достиг почти 80%
Уровень трудоустройства после педвузов достиг почти 80% - РИА Новости, 30.09.2023
Уровень трудоустройства после педвузов достиг почти 80%
Уровень трудоустройства выпускников педагогических вузов достиг почти 80%, а целевиков - почти 90%, заявила замглавы Минпросвещения России Татьяна Васильева. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:52
2023-09-30T10:52
2023-09-30T10:52
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников педагогических вузов достиг почти 80%, а целевиков - почти 90%, заявила замглавы Минпросвещения России Татьяна Васильева. "Уровень трудоустройства после педагогических университетов достаточно высокий - 79%. А уровень трудоустройства целевиков вообще почти 90%. И в целом целевое обучение - это возможность решать кадровые потребности точечно", - сказала Васильева на заседании коллегии Минпросвещения России.
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