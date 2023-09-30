Глава МВД Пакистана заподозрил Индию в причастности к атаке на мечеть
Dawn: глава МВД Пакистана подозревает Индию в причастности к атаке на мечеть
© AP Photo / District Police OfficeПострадавшие от взрыва у мечети в больнице города Мастунг, Пакистан
© AP Photo / District Police Office
Пострадавшие от взрыва у мечети в больнице города Мастунг, Пакистан
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временный министр внутренних дел Пакистана Сарфраз Ахмед Бугти заявил, что отдел исследований и анализа службы внешней разведки Индии (RAW) якобы причастен к атаке на мечеть в провинции Белуджистан и к другим недавним терактам в регионе, сообщает издание Dawn.
Ранее телеканал Geo сообщил, что число жертв теракта, произошедшего в пятницу в городе Мастунг провинции Белуджистан на западе Пакистана, выросло до 59. Власти полагают, что взрыв устроил смертник. Телеканал сообщал, что взрыв произошел у мечети, где люди собирались отметить Мавлид - день рождения исламского пророка Мухаммеда. Также в пятницу произошел взрыв в мечети при полицейском участке на севере Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва, четыре человека погибли, 12 пострадали.
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"Для нас одинаковы все те, кто играет роль посредника - кто бы это ни делал и как бы вы это ни называли - у всех у них одно и то же происхождение, и они управляются из одного места, за всеми ними стоит RAW", - приводит издание слова чиновника с пресс-конференции в городе Кветта.
Сарфраз Ахмед Бугти заявил, что RAW якобы стоит за всеми крупными инцидентами, которые произошли за последнее время в провинции Белуджистан, поскольку цель службы - дестабилизировать обстановку в Пакистане. При этом министр не привел конкретных доказательств причастности Индии к терактам.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с трагическими последствиями теракта в провинции Белуджистан, слова сочувствия народу Пакистана также направили представители мусульманских духовных управлений - первый зампред Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов, руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.