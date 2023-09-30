https://ria.ru/20230930/oruzhie-1899607754.html

"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия

"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия - РИА Новости, 30.09.2023

"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия

Российская авиация, в частности истребители Су-35 и ударные вертолеты Ка-52, представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ, тормозящую ход контрнаступления, РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:05

2023-09-30T11:05

2023-09-30T11:05

великобритания

россия

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская авиация, в частности истребители Су-35 и ударные вертолеты Ка-52, представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ, тормозящую ход контрнаступления, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News."Могу выделить два летательных аппарата. Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали все чаще использовать вместе с планирующими бомбами <…>. Почему они (армия России. – Прим. ред.) это делают? Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны. <…> Во-вторых, это ударный вертолет Ка-52, известный как "истребитель танков", – признался он.Белл особенно отметил, что маневренный и быстрый вертолет Ка-52, обладающий соосной схемой расположения несущих винтов, вызывают серьезную панику в рядах ВСУ и парализует контрнаступление.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20230930/podgotovka-1899599558.html

https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html

великобритания

россия

артемовский

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великобритания, россия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", су-35