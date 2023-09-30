Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/oruzhie-1899607754.html
"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия
"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия - РИА Новости, 30.09.2023
"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия
Российская авиация, в частности истребители Су-35 и ударные вертолеты Ка-52, представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ, тормозящую ход контрнаступления, РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:05
2023-09-30T11:05
великобритания
россия
артемовский
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
ка-52 "аллигатор"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская авиация, в частности истребители Су-35 и ударные вертолеты Ка-52, представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ, тормозящую ход контрнаступления, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News."Могу выделить два летательных аппарата. Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали все чаще использовать вместе с планирующими бомбами &lt;…&gt;. Почему они (армия России. – Прим. ред.) это делают? Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны. &lt;…&gt; Во-вторых, это ударный вертолет Ка-52, известный как "истребитель танков", – признался он.Белл особенно отметил, что маневренный и быстрый вертолет Ка-52, обладающий соосной схемой расположения несущих винтов, вызывают серьезную панику в рядах ВСУ и парализует контрнаступление.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230930/podgotovka-1899599558.html
https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html
великобритания
россия
артемовский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, ка-52 "аллигатор", су-35
Великобритания, Россия, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ка-52 "Аллигатор", Су-35
"Уничтожают": в Британии испугались смертельного российского оружия

Sky News: ВСУ бессильны против российских истребителей Су-35 и вертолетов Ка-52

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская авиация, в частности истребители Су-35 и ударные вертолеты Ка-52, представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ, тормозящую ход контрнаступления, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.
"Могу выделить два летательных аппарата. Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали все чаще использовать вместе с планирующими бомбами <…>. Почему они (армия России. – Прим. ред.) это делают? Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны. <…> Во-вторых, это ударный вертолет Ка-52, известный как "истребитель танков", – признался он.
Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
СМИ: в ВСУ признали, что российские военные хорошо подготовлены
09:51
Белл особенно отметил, что маневренный и быстрый вертолет Ка-52, обладающий соосной схемой расположения несущих винтов, вызывают серьезную панику в рядах ВСУ и парализует контрнаступление.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева
09:52
 
ВеликобританияРоссияАртемовскийВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОКа-52 "Аллигатор"Су-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала