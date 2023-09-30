Рейтинг@Mail.ru
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/oproverzhenie-1899675862.html
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове - РИА Новости, 30.09.2023
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал фейками вбросы о якобы взрывах в городах полуострова. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T21:13
2023-09-30T21:13
олег крючков
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал фейками вбросы о якобы взрывах в городах полуострова. Об этом он написал в своем Telegram-канале. &quot;Фиксируем украинские вбросы о взрывах в городах Крыма. Фейк&quot;, - написал Крючков.Он также призвал доверять только официальной информации.
https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5d81c37143c8d8d707f2613839d227e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег крючков, республика крым
Олег Крючков, Республика Крым
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове

В Крыму опровергли украинские вбросы о взрывах в городах на полуострове

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал фейками вбросы о якобы взрывах в городах полуострова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«

"Фиксируем украинские вбросы о взрывах в городах Крыма. Фейк", - написал Крючков.

Он также призвал доверять только официальной информации.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым
27 сентября, 04:16
 
Олег КрючковРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала