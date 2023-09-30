https://ria.ru/20230930/oproverzhenie-1899675862.html
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове - РИА Новости, 30.09.2023
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал фейками вбросы о якобы взрывах в городах полуострова. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T21:13
2023-09-30T21:13
2023-09-30T21:13
олег крючков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал фейками вбросы о якобы взрывах в городах полуострова. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Фиксируем украинские вбросы о взрывах в городах Крыма. Фейк", - написал Крючков.Он также призвал доверять только официальной информации.
https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, республика крым
Олег Крючков, Республика Крым
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на полуострове
В Крыму опровергли украинские вбросы о взрывах в городах на полуострове