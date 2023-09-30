https://ria.ru/20230930/obstrel-1899660843.html

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк - РИА Новости, 30.09.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T19:11

2023-09-30T19:11

2023-09-30T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

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горловка

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сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), опубликованных в его Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.По данным ведомства, украинские войска в 16.05 и 16.30 выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230930/abrams-1899580426.html

https://ria.ru/20230930/viking-1899658391.html

донецк

макеевка

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, макеевка, горловка, нато, сцкк, вооруженные силы украины, украина