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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское - РИА Новости, 30.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/obstrel-1899633916.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское - РИА Новости, 30.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:32
2023-09-30T15:32
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.00 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Никольское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 13.05 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230930/donetsk-1899613755.html
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донецк, горловка, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Никольскому десять снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.00 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Никольское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Баннер Россия на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
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Кроме того, украинские войска в 13.05 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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