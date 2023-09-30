https://ria.ru/20230930/obstrel-1899633916.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское - РИА Новости, 30.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:32

2023-09-30T15:32

2023-09-30T15:32

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

сцкк

нато

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_0:29:3067:1754_1920x0_80_0_0_6125b69c6c740eb7a4b0a8ec63e57ad0.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Никольское, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.00 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Никольское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 13.05 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230930/donetsk-1899613755.html

https://ria.ru/20230930/kakhovka-1899600577.html

донецк

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, украина, сцкк, нато, происшествия