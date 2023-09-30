https://ria.ru/20230930/obstrel-1899614380.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки - РИА Новости, 30.09.2023

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области более 80 раз, пять беспилотников было сбито, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T12:16

2023-09-30T12:16

2023-09-30T12:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области более 80 раз, пять беспилотников было сбито, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе за прошедшие сутки. По данным, в пятницу украинские военные выпустили 87 снарядов различного типа, из которых семь взрывных устройств было сброшено с дронов. Пять беспилотников было сбито над регионом, кроме того, утром в субботу над Белгородом системой ПВО были сбиты воздушные цели противника. За отчетный день пострадавших не было, однако были обнаружены различные повреждения в 14 домовладениях, трех автомобилях, магазине, здании школы, а также на линиях электропередач и газопроводе. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 2 артиллерийских снаряда, по селу Наумовка 12 артиллерийских снарядов и 2 гранатометных выстрела. Над селом Устинка сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО в поселке Разумное выявлены повреждения в двух частных домовладениях", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгороде после уничтожения системой ПВО воздушных целей, обнаружена одна воронка от снаряда РСЗО. Осколками повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод. В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с дрона сброшено 5 взрывных устройств. В Валуйском горокруге 23 раза из миномета обстреляли село Борки. По данным главы региона, в Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено в сумме 20 минометных снарядов. В результате обстрела в Тишанке была повреждена ЛЭП, в настоящее время она восстановлена. В Грайворонском горокруге в селе Новостроевка-Вторая сбито 3 беспилотника, с одного из дронов противник сбросил взрывное устройство на автомобили, повреждены две машины. По селу Дорогощь выпущено 2 минометных и 7 артиллерийских снарядов, различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, здании школы и в автомобиле. Два раза из миномета обстреляли окраину села Смородино. Над хутором Масычево сбит украинский беспилотник. "В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Вязовое – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 минометных снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела в одном из зданий произошло возгорание – пожар ликвидирован. В селе Середа с БПЛА сброшена граната", - добавил глава региона. Как сообщило Минобороны, ночью 30 сентября около 3.45 (мск) пресечена попытка ВСУ совершить теракт по объектам на территории Белгородской области с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО в воздухе все девять снарядов были уничтожены.

https://ria.ru/20230930/spe-1899582981.html

https://ria.ru/20230930/pvo-1899582260.html

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Дарья Буймова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия