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На онлайн-выставке о Донбассе представили документы о сопротивлении Украине - РИА Новости, 30.09.2023
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21:38 30.09.2023 (обновлено: 21:47 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/nevozmozhnost-1899678004.html
На онлайн-выставке о Донбассе представили документы о сопротивлении Украине
На онлайн-выставке о Донбассе представили документы о сопротивлении Украине - РИА Новости, 30.09.2023
На онлайн-выставке о Донбассе представили документы о сопротивлении Украине
Украинская националистическая власть летом 1917 года вознамерилась заполучить Донбасс, но эти попытки встретили резкое сопротивление местных жителей,... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T21:38
2023-09-30T21:47
справки
донбасс
россия
киев
владимир путин
александр керенский
артём сергеев
"временное правительство"
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская националистическая власть летом 1917 года вознамерилась заполучить Донбасс, но эти попытки встретили резкое сопротивление местных жителей, доказательно обосновавших невозможность их административного подчинения Киеву, следует из архивных документов, опубликованных в рамках онлайн-выставки "Донбасс: страницы истории" (начало XVIII века - 1922 год)". Виртуальный выставочный проект, приуроченный к годовщине воссоединения Донбасса с Россией, посвящен истории складывания Донбасса как социально-экономического центра в составе Российской империи на протяжении двух веков - с начала XVIII до начала ХХ века. Организаторами выставки стали Российское общество историков-архивистов и Российское историческое общество при поддержке Фонда "История Отечества". Выставка состоит из трех разделов, построенных по хронологическому принципу. Первый раздел охватывает период с начала освоения Донецкого края в начале XVIII века и до 1917 года. Второй раздел посвящен периоду между двумя революциями 1917 года - Февральской и Октябрьской. В третий раздел вошли документы по истории Донбасса в период Гражданской войны с 1918 года и до образования СССР в 1922 года. Каждый раздел предваряется историческим очерком. Из опубликованных документов становится очевидно, как на Донбассе активно и аргументированно выступили против попыток националистической власти в Киеве в 1917 году присоединить этот район и оторвать его от России. Летом 1917 года самопровозглашенная украинская Центральная Рада потребовала у Временного правительства Российской империи вдобавок к бывшим малороссийским территориям присоединения Новороссии и части Донбасса. В связи с этим глава Совета съездов горнопромышленников Юга России Николай фон Дитмар 1 августа того года писал Временному правительству, что этот район как в промышленном, так и в географическом и бытовом отношении представляется совершенно отличным от Киевского и его административное подчинение Киеву ничем не вызывается. Этот документ опубликован сейчас. "Весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от Киевского и имеет самостоятельное первостепенное значение для России, и административное подчинение Харьковского района Киевскому району решительно ничем не вызывается", - отмечал фон Дитмар. В ноябре 1917 года Центральная Рада выпустила 3-й Универсал (закон), провозгласив создание Украинской народной республики и в одностороннем порядке объявив Донбасс и Харьков частью Украины. В ответ на это Исполком местных советов Донецко-Криворожской области, пленум исполкома, а затем и секретарь бюро Донецкого областного комитета РСДРП(б) Артем Сергеев (партийный псевдоним "Артем") заявили о необходимости создания независимой от Киева самоуправляющейся автономной Донецкой области. Эта же идея была отражена и в резолюции общего собрания Харьковского совета от 24 ноября 1917 года, а высшей властью в регионе признавалась общероссийская. Также сейчас опубликовано письмо председателя Лисичанского волостного комитета крестьянских депутатов Василия Рыбальченко лично главе Временного правительства Александру Керенскому с изложением резолюции Лисичанского волостного совета крестьянских депутатов по украинскому вопросу. "Всемерно протестуем против издания универсала Украинской Центральной рады, как акта, ведущего к политическому ослаблению России, сеющего недоумение и рознь в рядах свободных русских граждан и тем призывающего к разделению и братним междоусобиям, лишающего сынов Малой России высокого и родного им имени - быть и оставаться русскими гражданами", - говорилось в письме. "Мы зовем своих братьев на Малой Руси и где бы они ни были, на фронте или во флоте, здраво судить о действительности, не верить сказкам германского издания об угнетении малороссов великороссами, не верить германской интриге и кучке людей с воспаленными мозгами, мечтающих об образовании из Малороссии Украинского государства. Да здравствует в единой, неделимой Великой России Малая Русь!" , - подчеркивалось в документе. Документы, представленные в онлайн-проекте, отражают процесс складывания Донбасса не только как особого экономического региона в составе Российской империи, но и как устойчивой общности людей с единым мировоззрением, культурой и бытом и свидетельствуют, что пророссийская ориентация Донбасса имеет глубокие исторические корни. Поэтому естественным следствием культурно-исторической, экономической и политической общности этих территорий стала реинтеграция Донбасса в состав России после событий на Украине в 2014 года, отмечают организаторы выставки. Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении четырех новых регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230930/donetsk-1899607948.html
https://ria.ru/20230925/standarty-1898567215.html
https://ria.ru/20230923/borba-1898267891.html
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справки, донбасс, россия, киев, владимир путин, александр керенский, артём сергеев, "временное правительство", российское историческое общество
Справки, Донбасс, Россия, Киев, Владимир Путин, Александр Керенский, Артём Сергеев, "Временное правительство", Российское историческое общество
На онлайн-выставке о Донбассе представили документы о сопротивлении Украине

Документ: Донбасс в 1917 году обосновал невозможность своего подчинения Киеву

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская националистическая власть летом 1917 года вознамерилась заполучить Донбасс, но эти попытки встретили резкое сопротивление местных жителей, доказательно обосновавших невозможность их административного подчинения Киеву, следует из архивных документов, опубликованных в рамках онлайн-выставки "Донбасс: страницы истории" (начало XVIII века - 1922 год)".
Виртуальный выставочный проект, приуроченный к годовщине воссоединения Донбасса с Россией, посвящен истории складывания Донбасса как социально-экономического центра в составе Российской империи на протяжении двух веков - с начала XVIII до начала ХХ века. Организаторами выставки стали Российское общество историков-архивистов и Российское историческое общество при поддержке Фонда "История Отечества". Выставка состоит из трех разделов, построенных по хронологическому принципу. Первый раздел охватывает период с начала освоения Донецкого края в начале XVIII века и до 1917 года. Второй раздел посвящен периоду между двумя революциями 1917 года - Февральской и Октябрьской. В третий раздел вошли документы по истории Донбасса в период Гражданской войны с 1918 года и до образования СССР в 1922 года. Каждый раздел предваряется историческим очерком. Из опубликованных документов становится очевидно, как на Донбассе активно и аргументированно выступили против попыток националистической власти в Киеве в 1917 году присоединить этот район и оторвать его от России.
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В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию
Вчера, 11:07
Летом 1917 года самопровозглашенная украинская Центральная Рада потребовала у Временного правительства Российской империи вдобавок к бывшим малороссийским территориям присоединения Новороссии и части Донбасса. В связи с этим глава Совета съездов горнопромышленников Юга России Николай фон Дитмар 1 августа того года писал Временному правительству, что этот район как в промышленном, так и в географическом и бытовом отношении представляется совершенно отличным от Киевского и его административное подчинение Киеву ничем не вызывается. Этот документ опубликован сейчас.
«
"Весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от Киевского и имеет самостоятельное первостепенное значение для России, и административное подчинение Харьковского района Киевскому району решительно ничем не вызывается", - отмечал фон Дитмар.
В ноябре 1917 года Центральная Рада выпустила 3-й Универсал (закон), провозгласив создание Украинской народной республики и в одностороннем порядке объявив Донбасс и Харьков частью Украины. В ответ на это Исполком местных советов Донецко-Криворожской области, пленум исполкома, а затем и секретарь бюро Донецкого областного комитета РСДРП(б) Артем Сергеев (партийный псевдоним "Артем") заявили о необходимости создания независимой от Киева самоуправляющейся автономной Донецкой области. Эта же идея была отражена и в резолюции общего собрания Харьковского совета от 24 ноября 1917 года, а высшей властью в регионе признавалась общероссийская. Также сейчас опубликовано письмо председателя Лисичанского волостного комитета крестьянских депутатов Василия Рыбальченко лично главе Временного правительства Александру Керенскому с изложением резолюции Лисичанского волостного совета крестьянских депутатов по украинскому вопросу.
«
"Всемерно протестуем против издания универсала Украинской Центральной рады, как акта, ведущего к политическому ослаблению России, сеющего недоумение и рознь в рядах свободных русских граждан и тем призывающего к разделению и братним междоусобиям, лишающего сынов Малой России высокого и родного им имени - быть и оставаться русскими гражданами", - говорилось в письме.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Грызлов уличил Запад в двойных стандартах по ситуации с детьми Донбасса
25 сентября, 18:08
"Мы зовем своих братьев на Малой Руси и где бы они ни были, на фронте или во флоте, здраво судить о действительности, не верить сказкам германского издания об угнетении малороссов великороссами, не верить германской интриге и кучке людей с воспаленными мозгами, мечтающих об образовании из Малороссии Украинского государства. Да здравствует в единой, неделимой Великой России Малая Русь!" , - подчеркивалось в документе. Документы, представленные в онлайн-проекте, отражают процесс складывания Донбасса не только как особого экономического региона в составе Российской империи, но и как устойчивой общности людей с единым мировоззрением, культурой и бытом и свидетельствуют, что пророссийская ориентация Донбасса имеет глубокие исторические корни. Поэтому естественным следствием культурно-исторической, экономической и политической общности этих территорий стала реинтеграция Донбасса в состав России после событий на Украине в 2014 года, отмечают организаторы выставки.
Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении четырех новых регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе
23 сентября, 23:32
 
СправкиДонбассРоссияКиевВладимир ПутинАлександр КеренскийАртём Сергеев"Временное правительство"Российское историческое общество
 
 
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