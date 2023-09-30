В Словакии пожилой мужчина умер на избирательном участке
На северо-западе Словакии пожилой мужчина умер на избирательном участке
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина скончался на избирательном участке в Словакии, где в субботу проходит голосование на внеочередных парламентских выборах, сообщили в центре скорой медицинской помощи.
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"Мы приняли заявку из города Поважска Быстрица (на северо-западе Словакии - ред.), несмотря на усилие медиков 78-летнего мужчину спасти не удалось", - говорится в сообщении центра скорой помощи, опубликованном в социальных сетях.
Всего же медиков вызывали в места проведения голосования вызывали 12 раз. "Мы приняли решение, что работа избирательного участка, где произошел трагический инцидент, будет продлена до 22.45 (23.45 мск)", - сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз.
Таким образом, мораторий на агитацию на внеочередных выборах в Словакии, который должен был завершится одновременно с закрытием избирательных участков в 22.00 (23.00 мск), также будет действовать до 22.45 (23.45 мск) по всей республике. Ранее его время уже было продлено до 22.40 (23.40 мск) после того, как в Братиславе член избирательной комиссии упал в обморок, и участок был закрыт некоторое время. Проголосовать на этом участке можно будет до 22.40 (23.40 мск).
Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы.
К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Главным фаворитом является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. У его партии высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas, вероятнее всего, не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.