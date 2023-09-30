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Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов - РИА Новости, 30.09.2023
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14:48 30.09.2023 (обновлено: 14:55 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/moldaviya-1899629854.html
Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов
Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов - РИА Новости, 30.09.2023
Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов
Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:48
2023-09-30T14:55
экономика
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики. "По предварительным данным, валовой внешний долг Молдавии увеличился на 6,8% по сравнению с концом 2022 года и на 30.06.2023 составил 10 242,00 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка. Таким образом, долг равен 67,2% от годового ВВП Молдавии. Государственный внешний долг составил 34,9% от общего внешнего долга, он равен 3,57 миллиардам долларов (+9,5% по сравнению с концом 2022 года). Внешний долг частного сектора составил 6,66 миллиардов, увеличившись на 5,3%. В июне 2022 года внешний долг Молдавии составлял 8,617 миллиардов долларов.
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экономика, молдавия, в мире
Экономика, Молдавия, В мире
Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов

Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос достиг 10,2 миллиарда долларов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики.
«
"По предварительным данным, валовой внешний долг Молдавии увеличился на 6,8% по сравнению с концом 2022 года и на 30.06.2023 составил 10 242,00 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
Таким образом, долг равен 67,2% от годового ВВП Молдавии.
Государственный внешний долг составил 34,9% от общего внешнего долга, он равен 3,57 миллиардам долларов (+9,5% по сравнению с концом 2022 года). Внешний долг частного сектора составил 6,66 миллиардов, увеличившись на 5,3%.
В июне 2022 года внешний долг Молдавии составлял 8,617 миллиардов долларов.
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