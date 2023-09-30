https://ria.ru/20230930/moldaviya-1899629854.html

Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов

Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов - РИА Новости, 30.09.2023

Внешний долг Молдавии в первом полугодии увеличился почти на семь процентов

Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:48

2023-09-30T14:48

2023-09-30T14:55

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КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Внешний долг Молдавии в первом полугодии вырос на 6,8% и достиг суммы в 10,2 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального банка республики. "По предварительным данным, валовой внешний долг Молдавии увеличился на 6,8% по сравнению с концом 2022 года и на 30.06.2023 составил 10 242,00 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка. Таким образом, долг равен 67,2% от годового ВВП Молдавии. Государственный внешний долг составил 34,9% от общего внешнего долга, он равен 3,57 миллиардам долларов (+9,5% по сравнению с концом 2022 года). Внешний долг частного сектора составил 6,66 миллиардов, увеличившись на 5,3%. В июне 2022 года внешний долг Молдавии составлял 8,617 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230928/moldavia-1899226437.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, в мире