https://ria.ru/20230930/mobilizatsiya-1899582430.html

"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее

"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее - РИА Новости, 30.09.2023

"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее

Из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придется пойти на тотальную мобилизацию, пишет ученый-международник из университета Квинс в Белфасте... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T04:45

2023-09-30T04:45

2023-09-30T05:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придется пойти на тотальную мобилизацию, пишет ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов в статье для издания Conversation."Лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО, которые попытались закончить войну силовым путем", — заключил эксперт.Титов считает, что Украине придется мобилизовать еще больше солдат и получать современные вооружения в невиданных ранее количествах."В конце концов, Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте", — считает специалист.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20230930/drony-1899575871.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато