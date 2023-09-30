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"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее - РИА Новости, 30.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:45 30.09.2023 (обновлено: 05:17 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/mobilizatsiya-1899582430.html
"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее
"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее - РИА Новости, 30.09.2023
"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее
Из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придется пойти на тотальную мобилизацию, пишет ученый-международник из университета Квинс в Белфасте... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T04:45
2023-09-30T05:17
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придется пойти на тотальную мобилизацию, пишет ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов в статье для издания Conversation.&quot;Лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО, которые попытались закончить войну силовым путем&quot;, — заключил эксперт.Титов считает, что Украине придется мобилизовать еще больше солдат и получать современные вооружения в невиданных ранее количествах.&quot;В конце концов, Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте&quot;, — считает специалист.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Будет мобилизация". В Британии предрекли Украине мрачное будущее

Ученый Титов: летние неудачи ведут Украину к неизбежной мобилизации

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Из-за полного провала летнего наступления ВСУ Украине придется пойти на тотальную мобилизацию, пишет ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов в статье для издания Conversation.
«

"Лето, предположительно, обернулось стратегическим поражением ВСУ и НАТО, которые попытались закончить войну силовым путем", — заключил эксперт.

Титов считает, что Украине придется мобилизовать еще больше солдат и получать современные вооружения в невиданных ранее количествах.
«

"В конце концов, Украина, которая финансово и военно полностью зависит от внешней поддержки, с трудом сможет поддерживать текущий уровень своих усилий на фронте", — считает специалист.

ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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