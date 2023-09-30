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Мурашко рассказал о медицинском осмотре детей в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2023
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10:40 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/meditsina-1899603887.html
Мурашко рассказал о медицинском осмотре детей в новых регионах
Мурашко рассказал о медицинском осмотре детей в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2023
Мурашко рассказал о медицинском осмотре детей в новых регионах
Медицинский профилактический осмотр детей, проживающих в новых регионах России, выявил большое количество заболеваний, заявил журналистам в Красноярске министр... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:40
2023-09-30T10:40
общество
россия
красноярск
михаил мурашко
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Медицинский профилактический осмотр детей, проживающих в новых регионах России, выявил большое количество заболеваний, заявил журналистам в Красноярске министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава Минздрава РФ работает с пятницы в Красноярске с двухдневным рабочим визитом. "По поручению президента (России - ред.) мы реализовали профилактический осмотр всех детей новых субъектов. Это позволило выявить большое количество заболеваний, практически каждый второй диагноз был выявлен впервые... Более 350 тысяч детей было осмотрено", - сказал Мурашко. По его словам, также идет активная работа по профилактическим осмотрам взрослого населения. "Более 1 миллиона 150 тысяч человек уже осмотрено. Это результаты, которые позволяет вовремя получить лечение", - отметил он.
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общество, россия, красноярск, михаил мурашко
Общество, Россия, Красноярск, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о медицинском осмотре детей в новых регионах

Мурашко: медосмотр детей в новых регионах выявил многочисленные заболевания

© iStock.com / mediaphotosРебенок на приеме у эндокринолога
Ребенок на приеме у эндокринолога - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© iStock.com / mediaphotos
Ребенок на приеме у эндокринолога . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Медицинский профилактический осмотр детей, проживающих в новых регионах России, выявил большое количество заболеваний, заявил журналистам в Красноярске министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава РФ работает с пятницы в Красноярске с двухдневным рабочим визитом.
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"По поручению президента (России - ред.) мы реализовали профилактический осмотр всех детей новых субъектов. Это позволило выявить большое количество заболеваний, практически каждый второй диагноз был выявлен впервые... Более 350 тысяч детей было осмотрено", - сказал Мурашко.
По его словам, также идет активная работа по профилактическим осмотрам взрослого населения.
"Более 1 миллиона 150 тысяч человек уже осмотрено. Это результаты, которые позволяет вовремя получить лечение", - отметил он.
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