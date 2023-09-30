https://ria.ru/20230930/mat-1899641494.html
На Кубани мать выставила дочь из квартиры за позднее возвращение
На Кубани мать выставила дочь из квартиры за позднее возвращение - РИА Новости, 30.09.2023
На Кубани мать выставила дочь из квартиры за позднее возвращение
Следователи начали проверку по факту применения физического насилия к девочке, которую мать в городе Курганинск на Кубани выставила из квартиры за позднее... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:41
2023-09-30T16:41
2023-09-30T16:41
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту применения физического насилия к девочке, которую мать в городе Курганинск на Кубани выставила из квартиры за позднее возвращение, сообщили в СУСК РФ по региону. Ранее в Telegram-канале "Краснодар край" появились кадры с камеры видео наблюдения, на которых мать выталкивает девочку, ругая за позднее возвращение (время на камере - 19.30), затем скидывает ее вещи с лестницы и пинает в сторону ступенек. В итоге женщина загнала ребенка домой, но позже девочка выбежала к соседям, жалуясь на головную боль после ударов матери. "По указанию руководителя следственного управления СКР по краю в Курганинске организована проверка по факту применения насилия в отношении подростка", - говорится у сообщении. Отмечается, что девочка в настоящее время находится со своим отцом. Следователи изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье.
https://ria.ru/20230912/mat-1895939567.html
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происшествия, россия
На Кубани мать выставила дочь из квартиры за позднее возвращение
СК Кубани проверит мать, выставившую дочь из квартиры за позднее возвращение
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости.
Следователи начали проверку по факту применения физического насилия к девочке, которую мать в городе Курганинск на Кубани выставила из квартиры за позднее возвращение, сообщили
в СУСК РФ по региону.
Ранее в Telegram-канале "Краснодар край" появились кадры с камеры видео наблюдения, на которых мать выталкивает девочку, ругая за позднее возвращение (время на камере - 19.30), затем скидывает ее вещи с лестницы и пинает в сторону ступенек. В итоге женщина загнала ребенка домой, но позже девочка выбежала к соседям, жалуясь на головную боль после ударов матери.
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«
"По указанию руководителя следственного управления СКР по краю в Курганинске организована проверка по факту применения насилия в отношении подростка", - говорится у сообщении.
Отмечается, что девочка в настоящее время находится со своим отцом.
Следователи изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье.
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