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Отец Маска назвал биографию сына "безудержной чушью"
Отец Маска назвал биографию сына "безудержной чушью" - РИА Новости, 30.09.2023
Отец Маска назвал биографию сына "безудержной чушью"
Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск раскритиковал биографию сына, его слова приводит Daily Mail. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T12:04
2023-09-30T12:04
2023-09-30T13:44
в мире
илон маск
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск раскритиковал биографию сына, его слова приводит Daily Mail."Безудержная чушь... Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все, что мог. Эта книга — неправда. Это материал для пьесы. Я отправил электронное письмо автору и сообщил ему об этом", — заявил он. Как отметил отец Маска, ему не причинило боли, что в биографии его выставили злым. "Я не злой, так почему это должно причинять мне боль? Тебе больно только в том случае, если это правда", — сказал Эррол Маск. Ранее испанская газета Mundo со ссылкой на биографию Маска сообщала, что Эррол Маск подвергал сына "психологической пытке". Отмечалось, что отец говорил Илону, что тот жалок.Биография Маска авторства Уолтера Айзексона вышла 12 сентября.
https://ria.ru/20230929/granitsa-1899330944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, илон маск
Отец Маска назвал биографию сына "безудержной чушью"
Отец Маска назвал биографию сына чушью и материалом для пьесы
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск раскритиковал биографию сына, его слова приводит Daily Mail
.
"Безудержная чушь... Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все, что мог. Эта книга — неправда. Это материал для пьесы. Я отправил электронное письмо автору и сообщил ему об этом", — заявил он.
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Как отметил отец Маска, ему не причинило боли, что в биографии его выставили злым.
"Я не злой, так почему это должно причинять мне боль? Тебе больно только в том случае, если это правда", — сказал Эррол Маск.
Ранее испанская газета Mundo со ссылкой на биографию Маска сообщала, что Эррол Маск подвергал сына "психологической пытке". Отмечалось, что отец говорил Илону, что тот жалок.
Биография Маска авторства Уолтера Айзексона вышла 12 сентября.
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