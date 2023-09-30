https://ria.ru/20230930/lantset-1899575653.html

"Бьют наверняка". На Западе восхитились новой стратегией России на Украине

"Бьют наверняка". На Западе восхитились новой стратегией России на Украине - РИА Новости, 30.09.2023

"Бьют наверняка". На Западе восхитились новой стратегией России на Украине

Российские войска приспособились к новым реалиям войны и научились успешно уничтожать истребители ВСУ с помощью дронов-камикадзе, пишет обозреватель Bild Юлиан... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:45

2023-09-30T00:45

2023-09-30T01:24

россия

украина

кривой рог

алексей леонков

вооруженные силы украины

bild

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска приспособились к новым реалиям войны и научились успешно уничтожать истребители ВСУ с помощью дронов-камикадзе, пишет обозреватель Bild Юлиан Репке."Запуская самые современные дроны-камикадзе со своей, российской территории, Кремль, несмотря на расстояние, бьет наверняка. В течение восьми дней русским неоднократно удавалось поражать военные аэродромы на юге и западе Украины", — отметил автор.Ранее в СМИ попали кадры поражения российским барражирующим боеприпасом истребителя МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом (Днепропетровская область). В материале также отмечено, что российское министерство обороны опубликовало в общей сложности три видео, подтверждающие уничтожение "Ланцетами" авиатехники ВСУ.Как рассказал РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков, вероятно, речь идет о новой версии дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полета. По его словам, у ПВО противника практически нет шансов его перехватить, поскольку высота полета этого БПЛА — ниже десяти метров, самая низкая высота поражения американскими Patriot — до 20-30 метров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230929/vsu-1899331098.html

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украина

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россия, украина, кривой рог, алексей леонков, вооруженные силы украины, bild, миг-29