Рейтинг@Mail.ru
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/kravtsov-1899640520.html
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:36
2023-09-30T16:36
общество
россия
самарская область
луганская народная республика
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6a8c4f89fb3f5837e41c69283cac0a1a.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Кравцов в День воссоединения новых регионов с РФ посетил самую большую школу Самарской области, образовательный центр "Галактика", рассчитанный на 1,6 тысячи мест. В ходе мероприятия министр обратился к учащимся с поздравлением. "Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - приводятся слова Кравцова. После он прочитал отрывок из учебного пособия, посвящённый событиям специальной военной операции. Кравцов также отметил, что все показатели нацпроекта "Образование" в Самарской области исполняются в срок, а регион стал одним из первых, где в каждой школе создан школьный театр. Глава Минпросвещения осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал, посетил пространства, оборудованные для реализации дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230930/pushilin-1899600706.html
https://ria.ru/20230930/volodin-1899599334.html
россия
самарская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874086922_120:0:1895:1331_1920x0_80_0_0_a714789b6a234d65051913f493d8e4c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, самарская область, луганская народная республика, сергей кравцов
Общество, Россия, Самарская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Кравцов в День воссоединения новых регионов с Россией посетил школу "Галактика"

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Кравцов в День воссоединения новых регионов с РФ посетил самую большую школу Самарской области, образовательный центр "Галактика", рассчитанный на 1,6 тысячи мест. В ходе мероприятия министр обратился к учащимся с поздравлением.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией
10:03
"Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - приводятся слова Кравцова.
После он прочитал отрывок из учебного пособия, посвящённый событиям специальной военной операции.
Кравцов также отметил, что все показатели нацпроекта "Образование" в Самарской области исполняются в срок, а регион стал одним из первых, где в каждой школе создан школьный театр.
Глава Минпросвещения осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал, посетил пространства, оборудованные для реализации дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества, заключили в министерстве.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией
09:46
 
ОбществоРоссияСамарская областьЛуганская Народная РеспубликаСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала