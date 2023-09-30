https://ria.ru/20230930/kravtsov-1899640520.html

Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023

Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:36

2023-09-30T16:36

2023-09-30T16:36

общество

россия

самарская область

луганская народная республика

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Кравцов в День воссоединения новых регионов с РФ посетил самую большую школу Самарской области, образовательный центр "Галактика", рассчитанный на 1,6 тысячи мест. В ходе мероприятия министр обратился к учащимся с поздравлением. "Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - приводятся слова Кравцова. После он прочитал отрывок из учебного пособия, посвящённый событиям специальной военной операции. Кравцов также отметил, что все показатели нацпроекта "Образование" в Самарской области исполняются в срок, а регион стал одним из первых, где в каждой школе создан школьный театр. Глава Минпросвещения осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал, посетил пространства, оборудованные для реализации дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230930/pushilin-1899600706.html

https://ria.ru/20230930/volodin-1899599334.html

россия

самарская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

общество, россия, самарская область, луганская народная республика, сергей кравцов