https://ria.ru/20230930/kravtsov-1899640520.html
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:36
2023-09-30T16:36
2023-09-30T16:36
общество
россия
самарская область
луганская народная республика
сергей кравцов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Кравцов в День воссоединения новых регионов с РФ посетил самую большую школу Самарской области, образовательный центр "Галактика", рассчитанный на 1,6 тысячи мест. В ходе мероприятия министр обратился к учащимся с поздравлением. "Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - приводятся слова Кравцова. После он прочитал отрывок из учебного пособия, посвящённый событиям специальной военной операции. Кравцов также отметил, что все показатели нацпроекта "Образование" в Самарской области исполняются в срок, а регион стал одним из первых, где в каждой школе создан школьный театр. Глава Минпросвещения осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал, посетил пространства, оборудованные для реализации дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества, заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230930/pushilin-1899600706.html
https://ria.ru/20230930/volodin-1899599334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, самарская область, луганская народная республика, сергей кравцов
Общество, Россия, Самарская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Кравцов в День воссоединения новых регионов с Россией посетил школу "Галактика"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с Днём воссоединения новых регионов с Россией, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Кравцов в День воссоединения новых регионов с РФ посетил самую большую школу Самарской области
, образовательный центр "Галактика", рассчитанный на 1,6 тысячи мест. В ходе мероприятия министр обратился к учащимся с поздравлением.
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией
"Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики
, Донецкой Народной Республики
, Херсонской и Запорожской областей
с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - приводятся слова Кравцова.
После он прочитал отрывок из учебного пособия, посвящённый событиям специальной военной операции.
Кравцов также отметил, что все показатели нацпроекта "Образование" в Самарской области исполняются в срок, а регион стал одним из первых, где в каждой школе создан школьный театр.
Глава Минпросвещения осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал, посетил пространства, оборудованные для реализации дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества, заключили в министерстве.
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