https://ria.ru/20230930/korsika-1899590378.html

Эксперт рассказал, чем может обернуться для Франции автономия Корсики

Эксперт рассказал, чем может обернуться для Франции автономия Корсики - РИА Новости, 30.09.2023

Эксперт рассказал, чем может обернуться для Франции автономия Корсики

Возможное закрепление статуса автономии для Корсики, накануне предложенное президентом Эммануэлем Макроном, может спровоцировать похожие запросы от других... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:20

2023-09-30T08:20

2023-09-30T08:20

в мире

корсика

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 30 сен – РИА Новости. Возможное закрепление статуса автономии для Корсики, накануне предложенное президентом Эммануэлем Макроном, может спровоцировать похожие запросы от других французских регионов, сообщил РИА Новости эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. Накануне Макрон предложил закрепить особый статус Корсики во французской конституции. Он высказался в пользу автономии острова, отвергнув при этом любые идеи о предоставлении ему независимости. Президент поручил подготовить соответствующий законопроект в течение 6 месяцев. "Это важный шаг, однако он не несет существенных изменений. Макрон четко дал понять, что Корсика останется в составе Франции, речь не идет о независимости, а лишь о статусе частичной автономии. Теперь шансы, что такие регионы, как Бретань или Страна Басков, также захотят добиться статуса автономии, увеличиваются", - считает эксперт. Поликар отметил, однако, что это может не представлять угрозы, указав на пример Сицилии, когда расширение автономии привело к уменьшению лагеря националистов. "Возможно, именно на это рассчитывает Франция в отношении Корсики. Значительная часть националистов после этой реформы потеряет большую часть аргументов, которые они используют в своей борьбе. На мой взгляд, это взаимовыгодная ситуация: Франция ничего не теряет, а Корсика выигрывает", - сказал он. По его мнению, французы безразлично относятся к тому, что происходит на Корсике - за исключением ряда националистов, которые не хотят, чтобы она имела независимость. "Им важнее, чтобы ситуация успокоилась, потому что были времена, когда люди становились жертвами корсиканского национализма", - отметил Поликар, напомнив о резонансном деле националиста Ивана Колонны, убившем корсиканского префекта Клода Эриньяка. При этом конституционный процесс, чтобы добиться этой автономии, может быть долгим, считает эксперт, как и определение конкретных изменений для острова в новом статусе. "Необходимо, чтобы ее поддержало большинство депутатов Национального собрания и Сената, а этого может быть непросто добиться. Среди республиканцев в Сенате на этот счет есть много сомнений, а они составляют большинство", - отметил он. Согласно законодательству Франции, изменения в конституции, инициатором которых выступает президент, должны быть одобрены либо в ходе референдума, либо в ходе парламентского совета. В этом случае обе палаты парламента – Нацсобрание и Сенат - собираются на конгресс, в ходе которого в поддержку изменений должны проголосовать не менее 3/5 законодателей. Жиль Симеони, президент Исполнительного совета Корсики с 2015 года, неоднократно заявлял, что Корсика стремится не к независимости, а именно к автономии, которой на протяжении многих лет пытаются добиться ее правители. В числе наиболее приоритетных вопросов корсиканских лидеров: получение законодательных полномочий в экономической и социальной областях, признание корсиканского языка официальным, амнистия для борцов за независимость - членов Фронта национального освобождения Корсики (FNLC), некоторые из которых находятся в розыске или за решеткой.

https://ria.ru/20230925/partiya-1898397277.html

https://ria.ru/20210916/korsika-1750345373.html

https://ria.ru/20230928/frantsiya-1899268717.html

корсика

франция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, корсика, франция, эммануэль макрон