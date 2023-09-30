https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655520.html

"Команда Путина" приняла участие в концерте, посвященном новым регионам

"Команда Путина" приняла участие в концерте, посвященном новым регионам - РИА Новости, 30.09.2023

"Команда Путина" приняла участие в концерте, посвященном новым регионам

Представители "Команды Путина" приняли участие в концерте, посвященном воссоединению новых регионов с Россией, сообщила пресс-служба Народного фронта. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T18:19

2023-09-30T18:19

2023-09-30T18:19

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис майданов

михаил кузнецов (экс-губернатор)

дмитрий певцов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Представители "Команды Путина" приняли участие в концерте, посвященном воссоединению новых регионов с Россией, сообщила пресс-служба Народного фронта. "В сердце столицы - на Красной площади в праздничном концерте приняли участие представители "Команды Путина", - говорится в пресс-релизе движения. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что день воссоединения регионов с Россией - "очень радостный и волнительный", потому что уже целый год люди из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дома. "За этот год отделения Народного фронта открылись во всех четырех новых регионах. Хочу отметить, что там живут невероятные, удивительные, патриотичные люди, с которыми мы работаем бок о бок, помогаем героям, которые сражаются за наше будущее, за нашу страну и будущее наших детей", - цитирует пресс-служба Кузнецова. Представитель "Команды Путина", народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что для него большая честь и ответственность быть частью "Команды". "Я верю, что мы живем в хранимой Богом стране. Помните об этом, берегите себя и нашу страну, нашу государственность и независимость, наш язык и нашу веру. Только вперед!" - сказал Певцов. Член Центрального штаба Народного фронта, заслуженный артист России Денис Майданов отметил, что сейчас Россия проживает важнейший исторический момент, "в который нельзя себя жалеть, а нужно жить во благо своего Отечества". Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении четырех новых регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655133.html

https://ria.ru/20230930/pushilin-1899600706.html

https://ria.ru/20230930/kravtsov-1899640520.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис майданов, михаил кузнецов (экс-губернатор), дмитрий певцов