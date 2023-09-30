https://ria.ru/20230930/kontrnastuplenie-1899643577.html
"Не удалось": в Германии вынесли приговор ВСУ
"Не удалось": в Германии вынесли приговор ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
"Не удалось": в Германии вынесли приговор ВСУ
Украинское контрнаступление приближается к фазе замедления, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на военного эксперта Франца Штефана Гади. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:57
2023-09-30T16:57
2023-09-30T16:57
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вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Украинское контрнаступление приближается к фазе замедления, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на военного эксперта Франца Штефана Гади."В ближайшее время мы будем наблюдать снижение активности контрнаступления Украины, то есть уменьшение артиллерийских выстрелов и снижение темпа. Контрнаступление приближается к кульминационному пункту, после которого ВСУ не смогут эффективно атаковать", – отметил он.Гади также подчеркнул, что украинской армии не удалось достичь тактического прорыва. Кроме того, добавил эксперт, для успешных атак ВСУ необходимо мобилизовать все свои резервы, однако они крайне истощены из-за продолжающихся месяцами боев.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20230930/zelenskaya-1899636867.html
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в мире, германия, украина, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Не удалось": в Германии вынесли приговор ВСУ
Эксперт Гади: контрнаступление ВСУ идет на спад